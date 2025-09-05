Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 05
[05.09.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.09.25
|LU2941599081
|17,658,828.00
|EUR
|0
|179,741,626.08
|10.1786
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.09.25
|LU2941599248
|1,227,577.00
|USD
|0
|12,600,854.94
|10.2648
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.09.25
|LU2941599834
|830,386.00
|GBP
|0
|8,427,001.26
|10.1483
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.09.25
|LU2994520851
|10,933,864.00
|USD
|0
|112,090,909.03
|10.2517
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.09.25
|LU2994520935
|626,875.00
|USD
|0
|6,372,763.88
|10.1659
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.09.25
|LU2994521073
|25,000.00
|USD
|0
|254,048.79
|10.1620
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.09.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|252,680.31
|10.1072
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.09.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|319,532.69
|10.0343
