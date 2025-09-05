© Foto: UnsplashLululemon steckt in der Krise. Zölle, falsche Produktzyklen und Konsummüdigkeit drücken auf die Gewinne - die Aktie bricht nachbörslich zweistellig ein.Lululemon Athletica hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street nur teilweise erfüllt und den Ausblick für das Gesamtjahr deutlich gesenkt. Der Umsatz im zweiten Quartal stieg um 7 Prozent auf 2,5 Milliarden US-Dollar, verfehlte aber knapp die Prognosen. Der Gewinn je Aktie lag mit 3,10 US-Dollar über den Erwartungen. Dennoch brach die Aktie nachbörslich um bis zu 16 Prozent ein, da die Jahresprognose unter Druck steht. Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt …Den vollständigen Artikel lesen ...
