Die Anleger greifen im DAX trotz trüber Nachrichtenlage erneut zu. Die Strategie "Buy the Dip" funktioniert weiterhin. Können sich Anleger günstiger an Wachstumsaktien beteiligen, scheren sie sich im Zweifel nicht um eine schlechte Haushaltslage einzelner Regierungen. Der deutsche Leitindex ist wochenlang gestiegen, obwohl die Nachrichten negativ waren - warum sollte es dieses Mal anders sein? Klar ist: Wenn die Stimmung einmal kippt, kann die Strategie viel Geld kosten. Doch solange der Aktienmarkt trägt, wird weiter gekauft.

Der US-Arbeitsmarkt zeigt nach einem starken Jahresauftakt zunehmend Schwäche. Fachkräfte fehlen, Konsummuster sind sprunghaft und Unternehmen setzen vermehrt auf Künstliche Intelligenz, um Personal abzubauen. Für die Federal Reserve bedeutet das zusätzlichen Druck. Bis zur Sitzung am 17. September muss schon ein außergewöhnliches Ereignis eintreten, um die erwartete Zinssenkung noch zu verhindern.

Ein allzu schwacher Arbeitsmarktbericht heute Nachmittag könnte aber auch neue Sorgen auslösen und die Fed dem Vorwurf aussetzen, dieses Mal bei ihrem zweiten Mandat, der Beschäftigung, zu spät reagiert zu haben. Schon bei der Inflationsbekämpfung sah sie sich diesem Vorwurf ausgesetzt. Bei den Arbeitsmarktdaten geht es heute also mehr denn je um die richtige Balance. Die Anleger wollen eine Fortsetzung des etwas schwächeren Stellenwachstums, aber keine Rezessionswarnung.

