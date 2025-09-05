Wie die Bundesstatistiker soeben aufgrund vorläufiger Berechnungen meldeten, sanken die Neu-Bestellungen der deutschen Verarbeiter im Juli um 2,9 % im Vergleich zum Vormonat und um 3,4 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Kleiner Trost: Ohne Großaufträge legte der Ordereingang um 0,7 % im Vergleich zum Juni zu. Und: Im nicht so volatilen Dreimonatsvergleich Mai bis Juli 2025 kam ein kleines Plus von 0,2 % gegenüber den drei vorangegangenen Monaten zusammen.
Annerose Winkler
Der Deutsche Unternehmerbrief
www.bernecker.info
Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Annerose Winkler
Der Deutsche Unternehmerbrief
www.bernecker.info
Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
© 2025 Bernecker Börsenbriefe