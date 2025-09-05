Berlin (ots/PRNewswire) -ESR (https://eu.esrtech.com/de-de), eine weltweit vertrauenswürdige Tech-Marke mit über 123 Millionen Nutzern, stellte auf der IFA Berlin seine neueste Generation mobiler Produkte vor.Im Fokus standen das weltweit erste kabellose Laden mit kabelgebundener Geschwindigkeit dank CryoBoost®, innovative iPad-Tastaturhüllen sowie ein Ausblick auf die nächste Generation von iPhone-Schutzlösungen. Diese Produkte kombinieren schnelle, sichere Ladefunktionen mit innovativem Design und maximaler Benutzerfreundlichkeit."Tech Made Easier ist nicht nur unsere Mission, sondern unser Versprechen", erklärte Tim Wu, CEO von ESR. "Mit diesen Neuheiten auf der IFA bieten wir Nutzern intelligente, vielseitige Lösungen für Laden, Schutz und Produktivität - ohne Kompromisse. Wir möchten, dass Technik intuitiv, sicher und leistungsstark ist, egal ob zu Hause, im Büro oder unterwegs."CryoBoost®: Schnell, kühl und sicher laden mit Qi2.2 25WDie CryoBoost®-Technologie ermöglicht erstmals kabelloses Laden mit MagSafe in Kabelgeschwindigkeit. Ein flüsterleiser Lüfter (<25 dB) und ein offenes Belüftungsdesign kühlen das Gerät aktiv, sorgen auch bei intensiver Nutzung für maximale Ladeleistung und verlängern die Lebensdauer des Akkus. So erreicht ein iPhone 16 Pro in nur 30 Minuten 50 % Akkuladung.- ESR CryoBoost Klappbare 3-in-1-Ladestation: Kompakter, tragbarer Red Dot Award 2025-Gewinner. MFW-zertifiziert lädt die Apple Watch Series 10 in nur 30 Minuten auf 80 %. Der Ständer lässt sich von 0° bis 75° neigen und faltet auf 15,8 mm für einfache Aufbewahrung und Reisen.- ESR CryoBoost 3-in-1-Ladestation: Lädt iPhone, Apple Watch und AirPods gleichzeitig bei minimalem Kabelsalat. Der MagSafe-Ständer hält Geräte sicher im Hoch- oder Querformat und dient als Nachttisch-Uhr. Lüfter und Lichtindikator lassen sich für ruhige Nächte ausschalten.- ESR OmniLock Magnet-Autoladegerät: Lüftungsschlitz-Modell mit Qi2.2 25 W Schnellladung. Der verstärkte OmniLock-Arm sorgt für Stabilität und flexible Winkel, ohne die Lüftungsschlitze zu blockieren. Überarbeitete Klemme und Silikonpolster verhindern Schäden und Stöße. Erweiterungen für Fahrer sollen später 2025 folgen.Flexibel wie du - führe und inspiriere: Neue iPad-Tastaturhüllen für maximale FlexibilitätESR stellte die Shift- und Flex-Tastaturhüllen vor, mit abnehmbaren Bluetooth-Tastaturen, die gekoppelt bleiben. Beide Modelle kombinieren volle Tasten mit bis zu 65 % größeren Trackpads, robuste Air Guard-Ecken und schlankes Design, um Tablet-Freiheit mit Laptop-Produktivität zu verbinden.- Shift Tastaturhülle: Für Profis und Kreative. Flexible Ständerwinkel von 20°-75°, optimiert für Illustration, Multitasking und Unterhaltung. Akkulaufzeit bis 195 Tage (13") / 160 Tage (11").- Flex Tastaturhülle: Für Studierende und Gelegenheitsnutzer. Stabiler Dreiecksständer, leichtes Design (530 g), Akkulaufzeit bis 60 Tage bei 2 h Nutzung/Tag, integrierter Pencil-Halter.Rundumschutz und High-Performance für iPhonesNeue Hüllen (https://www.amazon.de/dp/B0FCXY1FB2?maas=maas_adg_A669CA1FAC09057FC21670A070136957_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) und Displayschutzprodukte schützen die neuesten iPhones optimal. Die ESR Classic Hybrid Magnet-Hülle (Kamerasteuerung, Stash-Ständer) (https://www.amazon.de/dp/B0FCXY1FB2?maas=maas_adg_A669CA1FAC09057FC21670A070136957_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) bietet mehrschichtigen Schutz, verstärkte Ecken, doppelte Kameraschutzschichten und integrierten Camera Control Deckel. Kombiniert mit ESR UltraFit Armorite® Pro Displayschutzfolie (https://www.amazon.de/dp/B0F6TVNVK4?maas=maas_adg_D354027198E3D771EED0AABC5091471F_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) aus Accessory Glass by Corning sorgt dies für farbtreue, blendfreie Darstellung und hohe Stabilität.Über ESRSeit 2009 entwickelt ESR weltweit Tech-Zubehör, das Alltag und Geräte optimal unterstützt. Das Unternehmen steht für intuitive, leistungsstarke und sichere Produkte, die sich nahtlos in den Alltag einfügen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2764466/image_5002959_23199833.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/esr-prasentiert-bahnbrechende-technik-fur-laden-schutz-und-produktivitat-auf-der-ifa-2025-302546695.htmlPressekontakt:media@esrtech.comOriginal-Content von: ESR Media, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149405/6111392