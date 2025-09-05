Die Party scheint vorbei: Für Unternehmen, die ihr Heil in massiven Kryptowährungskäufen suchen, braut sich ein Sturm zusammen. Nachdem die Kurse der Krypto-Treasury-Unternehmen monatelang Achterbahn fuhren, zieht die US-Technologiebörse Nasdaq nun offenbar die Reißleine. Die Folge: Die ohnehin schon angeschlagenen Aktien geraten massiv unter Druck.Einem Bericht des US-Magazins The Information zufolge verschärft die Nasdaq die Regeln für Firmen, die durch die Ankündigung von Bitcoin-Käufen schnelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
