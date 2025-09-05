Mit dem Verkauf will sich Aon künftig stärker auf sein Kerngeschäft Versicherungsvermittlung und Risikoberatung konzentrieren.Der Versicherungsmakler Aon hat den Verkauf eines Großteils des Vermögensgeschäfts von NFP für 2,7 Milliarden US-Dollar an Madison Dearborn Partners vereinbart. Der Schritt markiert eine klare strategische Fokussierung: Aon will sich künftig stärker auf sein Kerngeschäft Versicherungsvermittlung und Risikoberatung konzentrieren. Das Geschäft rund um Vermögensverwaltung und Altersvorsorge war erst 2024 mit der 13-Milliarden-Dollar-Übernahme von NFP in den Konzern gekommen. Analysten sehen den Rückzug nun als konsequenten Schritt, da die Vermögensverwaltung nicht zum …Den vollständigen Artikel lesen ...
