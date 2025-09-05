Adidas und Puma starten am Freitag vorbörslich mit Verlusten. Auslöser sind enttäuschende Q2-Zahlen von Lululemon. Der US-Sportbekleidungshersteller die Gewinnerwartungen zwar übertroffen, die Umsatzziele jedoch leicht verfehlt. Viel schwerer wiegt jedoch der überraschend schwache Ausblick für das Gesamtjahr - die Aktie rauschte nachbörslich um mehr als 15 Prozent in die Tiefe. Lululemon meldete einen Gewinn je Aktie von 3,10 Dollar und lag damit über den erwarteten 2,88 Dollar. Der Umsatz belief ...Den vollständigen Artikel lesen ...
