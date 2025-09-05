Hersteller und Händler setzen auf Pricefx Agents, da steigende Kosten und Zölle die Gewinne in 2025 bedrohen

Pricefx, der weltweit führende Anbieter von KI-gestützter, cloud-nativer Pricing-Software, gab heute eine rasante Dynamik für seine kürzlich vorgestellten KI-Agents bekannt. Nur einen Monat nach der Markteinführung hat das Unternehmen bereits Agent-Deals mit führenden Herstellern und Händlern abgeschlossen und weitere 200 Unternehmen stehen bereit, um zu sehen, wie die mehr als 125 spezialisierten Agenten rechtzeitig Margen und Wachstum steigern können, um die Geschäftsergebnisse 2025 zu beeinflussen.

Agent Impact Calculation: With every Pricefx Agent and recommended action, users see a direct view of the potential revenue impact that change could have on their business.

Bis heute hat Pricefx Agents bei 50 Unternehmen eingesetzt. Diese ersten Ergebnisse der Agenten bieten Firmen einen direkten Einblick in den möglichen finanziellen Mehrwert, den die Agents auf Basis ihrer Daten erschließen können. So fand ein Unternehmen beispielsweise über 500.000 US-Dollar zusätzliches Umsatzpotenzial allein durch die Korrektur von 70 falsch bepreisten Produkten. Andere Unternehmen erkannten unrentable Kunden, tausende Preisinkonsistenzen sowie Richtlinienverstöße, die ihre Betriebe Millionen von Dollar kosteten.

Warum Jetzt? Wenn 95 der KI scheitern, liefern Pricefx Agents Ergebnisse

Während Unternehmen auf die Ergebnisse des dritten Quartals und auf das letzte Quartal 2025 zusteuern, stehen Führungskräfte im Bereich Produktion und Vertrieb vor großen Hürden. Rohstoffpreise steigen rasant, neue Zölle erhöhen die Fabrikkosten um bis zu 4,5 und viele Ausrüstungshersteller erwarten allein in diesem Quartal zollbedingte Mehrkosten in Millionenhöhe. Unternehmen aus dem Bereich Lebensmittel und Getränke über Bauprodukte bis hin zu Automotive und Chemie warnen vor Margenverlusten durch steigende Inputkosten, wodurch die Jahresergebnisse gefährdet sind.

Vor diesem Hintergrund kämpfen Führungskräfte weiterhin mit finanziellen Herausforderungen. Steigende Kosten, Zölle und Marktschwankungen machen das Verfehlen der Finanzziele 2025 zu einem realen Risiko und die meisten KI-Projekte konnten bislang nicht helfen. Ein aktueller Bericht des MIT zeigt, dass 95 der KI-Initiativen keine Ergebnisse liefern und Budgets aufbrauchen, ohne Umsatz oder Gewinn zu verbessern.

"Führungskräfte können sich heute keine KI-Experimente, die Budgets aufbrauchen ohne messbare Ergebnisse zu liefern, leisten", sagte Ronak Sheth, Geschäftsführer von Pricefx. "Was wir bei Pricefx Agents sehen, ist anders. Sie liefern umsetzbare Empfehlungen und finanzielle Wirkung in Tagen statt Jahren und helfen Führungskräften, Margen zu schützen sowie Ziele auch in einem volatilen Jahr 2025 zu erreichen. Unternehmen, die jetzt handeln, können die Ergebnisse dieses Jahres noch positiv beeinflussen."

Pricefx Agents durchbrechen den Kreislauf gescheiterter KI. Speziell für Margensicherung und Umsatzwachstum entwickelt, lassen sich Agents in weniger als fünf Tagen einbinden und erkennen sofort Risiken sowie Chancen aus Tausenden Angeboten, Produkten und Kunden hinweg. Anstatt langer, teurer Projekte erhalten Führungskräfte sofort messbare finanzielle Verbesserungen.

Dieses Maß an Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit markiert zudem einen grundlegenden Wandel darin, wie Preisgestaltungsteams KI einsetzen. Typische, jahrelang angelegte Preisinitiativen werden so zu Projekten, die Ergebnisse innerhalb weniger Wochen liefern können.

Aufschwung im Partner-Ökosystem signalisiert Wachstumspotenzial

Pricefx verzeichnet zudem im Partner-Ökosystem starke Dynamik. Das Unternehmen arbeitet daran, Pricefx Agents in SAP, Salesforce sowie in andere Enterprise-Plattformen zu integrieren und bereitet gleichzeitig die Einführung in den AWS-Marketplace vor. Parallel dazu rüsten sich führende Beratungshäuser wie Accenture, Deloitte sowie PwC, um Agents in Preisgestaltungsprojekte und diagnostische Einsatzgebiete einzubinden.

Jüngste Agent-Innovationen

Basierend auf Kundenfeedback entwickelt Pricefx seine Agents weiterhin mit hoher Geschwindigkeit. Zu den jüngsten Innovationen gehören:

Pricefx Copilot kann für die Ad-hoc-Erstellung von Agents über einfache natürliche Sprachbefehle genutzt werden.

kann für die Ad-hoc-Erstellung von Agents über einfache natürliche Sprachbefehle genutzt werden. Agenten-Aktionen lassen sich mit bestehenden Preisgestaltungs- und Angebot-zu-Zahlung-Prozessen verknüpfen, um Automatisierung und Wertschöpfung zu skalieren.

um Automatisierung und Wertschöpfung zu skalieren. Mehr KI-gestützte Preisoptimierungsmodelle wurden in die über 125 Agents eingebaut, um die Empfehlungen der Agents mit noch tiefergehenden Einblicken zu stärken.

um die Empfehlungen der Agents mit noch tiefergehenden Einblicken zu stärken. Agents haben die Möglichkeit, Empfehlungen autonom auszuführen, wobei sie die unternehmensseitig festgelegten Vorgaben einhalten.

wobei sie die unternehmensseitig festgelegten Vorgaben einhalten. Eine neue "Impact Calculation"-Fähigkeit (Wirkungsberechnung) sowie ein Dashboard wurden in die Agent-Nutzeroberfläche eingebaut, damit Preisgestaltungs-, Finanz- und Umsatzteams die erwarteten Auswirkungen auf Umsatz, Marge oder Volumen quantifizieren können. Zusätzlich liefert jeder Agent sowie jede empfohlene Aktion eine Vorschau zum Einfluss auf Umsatz und Marge.

Verfügbarkeit

Pricefx Agents sind ab sofort für potenzielle und bestehende Kunden verfügbar. Ein spezielles, zeitlich begrenztes Angebot gilt nur bis zum 30. September 2025. Unternehmen können zudem innerhalb von weniger als fünf Tagen vorab sehen, welche Erkenntnisse Agents aus ihren Daten gewinnen oder sehen Sie weitere Informationen auf www.pricefx.com/agents.

Über Pricefx

Pricefx ist der weltweit führende Anbieter von KI-gestützter, cloudbasierter Preisgestaltungssoftware. Die End-to-End-Plattform lässt sich schnell implementieren, flexibel konfigurieren und einfach bedienen. Seit Pricefx vor mehr als einem Jahrzehnt Pionierarbeit im Bereich Cloud-native Preisgestaltung geleistet hat, bietet das Unternehmen die branchenweit schnellste Amortisationszeit weniger als sechs Monate und einen durchschnittlichen ROI von 7.000 im ersten Jahr. Pricefx unterstützt große B2B-Unternehmen in den Bereichen Fertigung, Vertrieb, Prozessindustrie und anderen Branchen und hilft ihnen mit bewährten, produktisierten Lösungen bei der Bewältigung komplexer Preisprobleme. Mit einem auf Fairness basierenden Geschäftsmodell und einer langjährigen Kundenbindung erhält Pricefx regelmäßig Bestnoten auf unabhängigen Bewertungsplattformen. Erfahren Sie mehr unter www.pricefx.com.

