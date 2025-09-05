SHANGHAI, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 1. Juli bis zum 31. August führte China Eastern Airlines (CEA) insgesamt 194.000 Flüge durch und beförderte dabei 28,06 Millionen Reisende. Davon entfielen 27.000 Flüge auf internationale und regionale Strecken, auf denen 4,49 Millionen Passagiere befördert wurden, was einen historischen Rekord darstellt.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

CEA (http://www.ceair.com/) baut sein internationales Streckennetz weiter aus. Vor kurzem hat die Fluggesellschaft Direktflüge von Städten wie Genf, Mailand und Kopenhagen nach Shanghai aufgenommen und gleichzeitig die Zahl der Flüge zu wichtigen Reisezielen in Europa, Nordamerika, Australien, Japan, Südkorea und Nordafrika erhöht. Derzeit betreibt CEA 229 internationale und regionale Strecken mit durchschnittlich 3.052 Hin- und Rückflügen pro Woche.

Reisende, die mit CEA nach China reisen, profitieren von verschiedenen grenzüberschreitenden Annehmlichkeiten. So können beispielsweise Reisende auf den "Shuttle Service"-Strecken von CEA wie auf der Strecke Peking-Shanghai, den "Easy Boarding"-Service mit kostenlosen Ticketänderungen und kostenlosem Basis-WLAN an Bord nutzen. Überdies können Reisende, die am Shanghai Pudong International Airport (PVG) umsteigen, den "PVG-SHA Transfer"-Service für nahtlose Transfers zwischen dem Shanghai Hongqiao Airport (SHA) und dem Shanghai Pudong Airport nutzen, ohne ihr Gepäck neu einchecken zu müssen. Ferner verbindet der "Air-Rail Transport"-Service 48 Städte in ganz China und beförderte von Juli bis August über 560.000 Reisende.

Ferner hat CEA ihr vielfältiges Dienstleistungsangebot weiter diversifiziert. Der "Pets in Cabin"-Service von CEA, der derzeit auf 17 Inlandsstrecken und an 15 Flughäfen in China verfügbar ist, wird ab September auf 31 Flughäfen und 110 Strecken ausgeweitet und bietet damit mehr Optionen für Reisende mit Haustieren. Die "Star Wing Escort"-Initiative von CEA für Reisende mit Autismus hat seit ihrer Einführung im Juni fast 60 Reisenden ein sicheres und komfortables Reiseumfeld geschaffen. Gleichzeitig wurde der Service von CEA für unbegleitete Minderjährige auf ein vollständiges Selbstbedienungsmodell umgestellt, das die Kontingentierung, die Bestätigung der Begleitinformationen, die Bezahlung und die Ticketausstellung umfasst. Dieser Service verzeichnete im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2024 einen Anstieg von 39,63?% und betreute täglich durchschnittlich 735 Reisende.

Während der Sommerhochsaison des chinesischen Luftverkehrsmarkts im Jahr 2025 hat CEA das Konzept des "wunderbaren Reisens" durch ihre innovativen "aviation+"-Initiativen weiterentwickelt. Durch die Integration von Flugtickets mit Kultur-, Sport- und Dienstleistungsangeboten bietet CEA ihren Passagierinnen und Passagieren weltweit ein umfassendes Reiseerlebnis, das Flugreisen mit dem städtischen Kulturtourismus Chinas verbindet.

