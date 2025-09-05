Freiburg (ots) -Der Osten von Pakistan erlebt derzeit die schwerste Flutkatastrophe seiner Geschichte. Besonders die Provinz Punjab ist stark betroffen: Nach Behördenangaben stehen mehr als zwei Millionen Menschen buchstäblich im Wasser, über 1.400 Dörfer sind komplett überflutet. Seit Beginn der Regenzeit Ende Juni kamen landesweit mindestens 849 Menschen ums Leben, mehr als 1.100 wurden verletzt. Häuser, Schulen und ganze Ernten wurden zerstört, unzählige Familien haben ihre Lebensgrundlage verloren.Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, unterstützt die von der Caritas Pakistan gestartete Nothilfe im Katastrophengebiet mit 50.000 Euro. "Die Caritas Pakistan steht den Familien zur Seite, um das Überleben zu sichern. Viele Menschen haben in wenigen Stunden alles verloren - ihr Zuhause, ihre Vorräte, ihr Vieh. Jede Hilfe bedeutet ein Stück Hoffnung", erklärt Sören Ronge, Pakistan-Referent von Caritas international.Der von Caritas Pakistan lancierte Hilfsappell, der weltweit aus dem Caritas-Netzwerk unterstützt wird, hat das Ziel, rund 40.000 Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen. Im Fokus stehen die Verteilung von Lebensmittelpaketen und sauberem Trinkwasser, die Bereitstellung von Notunterkünften, Entwässerungspumpen sowie eine schnelle medizinische Erstversorgung, um die Ausbreitung von Krankheiten einzudämmen.Die aktuellen Überschwemmungen zeigen erneut, wie verletzlich das Land angesichts der Klimakrise ist. Pakistan gehört weltweit zu den am stärksten vom Klimawandel betroffenen Staaten. Schon 2022 hatte das Land eine der verheerendsten Flutkatastrophen seiner Geschichte erlebt, bei der mehr als 33 Millionen Menschen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Caritas international konnte damals dank eines etablierten Netzwerks in Pakistan schnelle Hilfe leisten - und setzt nun erneut auf diese Strukturen, um wirksam und direkt bei den Betroffenen zu sein.Caritas international ruft zu Spenden auf, um die Nothilfe langfristig aufrechterhalten zu können:Spendenkonto:Caritas internationalBank für Sozialwirtschaft KarlsruheIBAN: DE88 6602 0500 0200 2002 02Stichwort: Pakistan-FluthilfeOnline-Spenden sind möglich unter: www.caritas-international.deHerausgeber:Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Oliver Müller (verantwortlich -292), Achim Reinke(Durchwahl -515).www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67602/6111424