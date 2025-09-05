Itzehoe (ots) -Für ihn ist sie Anwalt, Steuerberater, Reiseführer oder auch Ernährungscoach. Jörg Wiechmann ist begeisterter Nutzer von Künstlicher Intelligenz (KI). Doch als Investor ist der Geschäftsführer des Itzehoer Aktien-Clubs (IAC) skeptisch gegenüber den KI-Aktien. Der Grund: die hohen Investitionen der Technologie-Konzerne.Ihr Wettrennen sei historisch, um die für KI benötigte enorme Rechenleistung bereitzustellen, sagt Wiechmann. Es ist eine Investition in die Zukunft, denn noch verdienten die Unternehmen mit KI kein Geld. Erst einmal kein Problem: "Bilanziell gesehen tauschen die Tech-Konzerne ihre über die letzten Jahre gut gefüllten Kriegskassen lediglich gegen KI-Rechenzentren ein", erläutert der Experte. Er vergleicht es mit einem Immobilienkauf, und die Parallele geht weiter: "Entscheidend ist, was die Investition in den Folgejahren abwirft - und wie sich ihr Wert entwickelt." Beim Wohnungskauf stehen den Mieteinnahmen die laufenden Kosten für Verwaltung und Erhalt der Immobilie gegenüber. Bei einem KI-Rechenzentrum sind es auf der einen Seite die erhofften Umsätze aus der Vermietung der Rechenkapazität, auf der anderen Seite die Kosten für Betrieb samt Stromversorgung.Das große Aber: "Immobilien sind in der Regel wertstabil, langfristig meist sogar wertsteigernd", sagt der IAC-Experte. Dagegen werde die heute hochmoderne und teure Technik in KI-Rechenzentren in zehn Jahren veraltet und nur noch einen Bruchteil wert sein. "Die Rekord-Investitionen der Tech-Konzerne von heute sind die Rekord-Abschreibungen von morgen", sagt Wiechmann. Ein gutes Geschäft werde es nur, wenn die künftigen Einnahmen aus den Rechenzentren die Kosten und Wertverluste ausgleichen und reichen, um Gewinne zu erwirtschaften? Denn eine Logik habe sich trotz KI nicht verändert: "Rekord-Euphorie führt zu Rekord-Investitionen führt zu Rekord-Abschreibungen führt zu Rekord-Gewinnrisiken - und an der Börse in der Folge nicht selten zu Rekord-Enttäuschungen und damit zu Rekord-Kursverlusten."Pressekontakt:Nils PetersenFondsmanagerTel: +49 4821 6793-36Fax: +49 4821 6793-19E-Mail: petersen@iac.deDruckfähige Bilder finden Sie unter:www.iac.de/aktienclub/main/index.php?id=fotosAnmeldung zu unserem monatlichen Newsletter unter:www.iac.de/newsletter_otsOriginal-Content von: Itzehoer Aktien Club GbR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118553/6111429