Der Tech-Riese steckt nach fast 40 Prozent Jahresminus tief in der Vertrauenskrise und setzt jetzt operativ ein neues Zeichen.Der Software-Gigant steckt nach fast 40 Prozent Jahresminus tief in der Vertrauenskrise. Der Kurs rutschte diese Woche weitere 3,4 Prozent ab und notiert klar unter dem 200-Tage-Durchschnitt - ein klassisches Bärenmarkt-Signal. Von den Höchstständen bei 587,75 US-Dollar ist Adobe weit entfernt, die Marktkapitalisierung schrumpfte auf rund 151 Milliarden US-Dollar. Am 11. September folgt die Bewährungsprobe: Dann legt Adobe die Q3-Zahlen (GJ 2025) vor. Obwohl das Unternehmen im letzten berichteten Quartal mit 5,87 Milliarden US-Dollar Umsatz und 5,06 US-Dollar Gewinn …Den vollständigen Artikel lesen ...
