Berlin (ots/PRNewswire) -Premiere auf der IFA 2025 - neues Format, höhere Sicherheit, 6.000 LadezyklenZur IFA 2025 in Berlin erweitert Jackery (https://de.jackery.com/) seine v2-Serie um ein besonders handliches Modell: den Explorer 500 v2 mit 512 Wh Kapazität und 500 Watt Dauerleistung. Die portable Powerstation überzeugt bei ihrer Premiere nicht nur als leichteste und kompakteste Lösung in ihrer Klasse, sondern setzt auch neue Standards bei Lebensdauer und Sicherheit. In dem neuen, besonders flachen Format eignet sie sich bestens für alle, die bei Outdoor-Abenteuern, auf Festivals, beim Camping oder als Backup im Haushalt auf verlässliche Energiereserven setzen.Neue Zelltechnologie erhöht Lebensdauer und SicherheitHerzstück des Explorer 500 v2 ist der verbesserte LiFePO₄-Akku mit einer innovativen keramischen Multi-Layer-Membran, die offene 3D-Porenstrukturen mit hitzebeständigen Schutzschichten kombiniert. Dieses Design sorgt für einen zuverlässigen Energiefluss selbst bei -20 °C, verlängert die Lebensdauer der Zellen und optimiert die Sicherheit deutlich. Zusätzliche Sicherheitsmerkmale wie Zirkonia-Verstärkung der Zellmembran gegen Kurzschlüsse, Phasenwechsel-Mikrokapseln gegen Überhitzung, Überspannungsschutz bis 3.000 V sowie ein feuer- und stoßfestes Gehäuse nach UL94V-0-Standard ergänzen das Schutzkonzept. So ist auch bei anspruchsvollen Outdoor-Szenarien in einem Temperaturbereich von -20 °C bis +45 ° C stets ein effizienter Betrieb gewährleistet und das für einen langen Zeitraum. Denn Jackery hat die Ladezyklen in dieser Klasse nahezu verdoppelt und ermöglicht mit 6.000 Zyklen (70 % Restkapazität) eine herausragende Langlebigkeit - ein Leistungsniveau, das im Markt bislang kaum erreicht wird. Damit können Anwenderinnen und Anwender den Explorer 500 v2 über Jahrzehnte hinweg zuverlässig einsetzen.Kompakte Power für Alltag und AbenteuerMit 512 Wh Kapazität, 500 Watt Dauer- und bis zu 1.000 Watt Spitzenleistung liefert der Explorer 500 v2 stabile Energie für Kleingeräte, mobile Technik oder wichtige Haushaltsgeräte. Dabei umfasst die Anschlussvielfalt zwei AC-Steckdosen, zwei USB-C-Ports (100 W & 30 W) sowie einen USB-A-Port plus 12-Volt-Anschluss - ideal für gleichzeitiges Laden mehrerer Geräte auch unterwegs.Das Gehäuse misst lediglich 31 × 20,5 × 15,6 cm und ist damit 29 % kompakter als vergleichbare Modelle. Darüber hinaus ist das Mini-Kraftpaket mit nur 5,7 kg Gewicht und klappbarem Griff leicht zu tragen und fügt sich dank neuem, besonders flachem Formfaktor bestens in den Kofferraum oder unter den Sitz ein - ein klarer Vorteil gegenüber herkömmlichen Bauformen.Dank moderner Ladeelektronik ist der Speicher in 80 Minuten per Netzstrom vollständig geladen (0-80 % in nur 52 Minuten). Im Hybridmodus (AC + DC) verkürzt sich die Ladezeit auf 60 Minuten. Mit einem Solarpanel wie dem Jackery SolarSaga 100W dauert der Ladevorgang rund 200 Minuten - und ist damit etwa 7,5 Mal schneller als beim Vorgänger Explorer 500, der als eine der ersten mobilen Powerstations den Markt eroberte. Währenddessen arbeitet das Gerät flüsterleise mit unter 28 dB bei 200 Watt Last.VerkaufsstartDer Jackery Explorer 500 v2 (https://de.jackery.com/products/explorer-500-v2-portable-power-station) feiert ab heute auf der IFA 2025 in Halle 2.2 am Stand 119 Premiere und ist ab dem 19. September 2025 erhältlich. Die UVP liegt bei 499 Euro. Als Komplettpaket wird zudem der Solar Generator 500 v2 (https://de.jackery.com/products/solar-generator-500-v2) (Explorer 500 v2 + SolarSaga 100W Panel) zu einer UVP von 699 Euro angeboten.