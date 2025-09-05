Köln (ots) -Der neue "Club" stellt sich vor! Hier geht es zum Video.Eine neue Zeit, ein neuer Club: Vor einem Jahrzehnt startete die Serie "Club der roten Bänder" bei VOX und schrieb Fernsehgeschichte. Nun kehrt das Serienphänomen mit einer Neuauflage zurück - Mitte August fiel die erste Klappe im Kölner Umland. Die Geschichte beginnt neu, doch das unsichtbare Band, das den Club einst so besonders machte, bleibt bestehen: Fünf Jugendliche, die sich im Kampf gegen schwere Krankheiten begegnen, wachsen zusammen und gründen ein Bündnis, das stärker ist als jede Diagnose.Das ist der Cast der Serie! Die Hauptrollen übernehmen fünf starke Nachwuchstalente, die den Club in eine neue Generation führen: Yoran Leicher, Mariama Jobe, Voicu Dumitras, Greta Krämer und Jona Levin Nicolai.Hinter der Kamera vereint sich Erfahrung mit frischen Perspektiven: Gerda Müller produziert erneut mit Bantry Bay Productions. Felix Binder ("Club der roten Bänder" Serie & Kinofilm) und Aki Wegner ("Tonis Welt") bilden ein Regie-Duo, das die emotionale DNA des Originals kennt -und neue Akzente setzt. Headautor Adrian Spring sowie Autorin Kirsten Loose erzählen mit viel Feingefühl und zeitgemäßem Blick auf die heutige Generation. Neben Producerin Lisa Bayer ist auch Nick Julius Schuck, einst als Seriencharakter Hugo Teil des "Clubs", nun als Junior Producer mit an Bord. Die Redaktion liegt bei Solveig Willkommen und Julian Schmelcher unter der Leitung von Hauke Bartel (Head of Fiction RTL Deutschland).Die Ausstrahlung der Neuauflage "Club der roten Bänder - Die neue Generation" ist für 2026 bei VOX und auf RTL+ geplant.Hintergrund:Preisgekrönt und richtungsweisend: Die VOX-Serie "Club der roten Bänder" eroberte ab 2015 die Herzen der Zuschauer im Sturm, ließ Kritiker aufhorchen und Preise regnen (u.a. International Emmy Kids Award, Deutscher Fernsehpreis, Jupiter Award, der Bayerische Fernsehpreis und Grimme-Preis) (https://media.rtl.com/pressemappe/Das-ist-der-Club-der-roten-Baender-Die-neue-Generation/). Über drei Staffeln (2015-2017) und mit dem Kino-Prequel "Club der roten Bänder - Wie alles begann" (2019) faszinierte die Serie, die auf der autobiografischen Vorlage "Polseres vermelles" von Albert Espinosa beruht. Alle drei Staffeln (https://plus.rtl.de/video-tv/serien/club-der-roten-baender-739770) sowie der Film (https://plus.rtl.de/video-tv/filme/club-der-roten-baender-wie-alles-begann-845450) sind auf RTL+ abrufbar.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Larissa Maly | Managerin Unterhaltung | T: +49 221 456-74417 | larissa.maly@rtl.deFinja Junker | Stv. Leiterin Kommunikation VOX / Senior Managerin Unterhaltung | T: +49 221-456-74406 | finja.junker@rtl.deJanine Stein | Stv. Leiterin Kommunikation RTL+ / Senior Managerin Unterhaltung | T: +49 221-456-74410 | janine.stein2@rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/6111459