Hannover (www.anleihencheck.de) - Laut der monatlichen Befragung des Personaldienstleisters ADP haben US-Firmen im August 54.000 neue Stellen geschaffen und damit weniger als erwartet, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Der Wert für Juli habe revidiert noch bei 106.000 gelegen. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sei dagegen in der vergangenen Woche stärker gestiegen als erwartet. Sie habe um 8.000 auf 237.000 zugelegt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
