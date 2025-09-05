München (ots) -Die Versicherungsgruppe die Bayerische und die BarmeniaGothaer starten eine exklusive strategische Kooperation - auf Basis der Plattform compexx Finanz AG.Die compexx Finanz AG, eine 100%ige Tochter der Bayerischen, wird zur zentralen Bühne der neuen Vertriebspartnerschaft. Sie agiert nicht als klassischer Vertrieb, sondern als unabhängige Plattform mit zwei strategischen Säulen: dem Expertennetzwerk und den Vertriebsorganisationen. Dieses neue Konstrukt wird gemeinsam von Markus Brochenberger, Vorstandsvorsitzender der compexx Finanz AG, und Patrick Vehoff, Vorstand bei die Bayerische ProKunde AG und der compexx Finanz AG, betreut. Gemeinsam entwickeln sie die compexx gezielt für die neue Partnerschaft weiter.Die Zusammenarbeit ist exklusiv - aber klar strukturiert: Die BarmeniaGothaer bringt ihre Expertise in der privaten Krankenversicherung und im gewerblichen Sachgeschäft ein. Die Bayerische steht für moderne Lösungen in privater und betrieblicher Altersvorsorge, Biometrie sowie privater Sachversicherung. Auf der Plattform compexx stellen beide Häuser den Beraterinnen und Beratern gezielte Lösungen für unterschiedliche Kundengruppen zur Verfügung.Entstanden ist die Idee in engem Austausch zwischen Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen, und Frank Lamsfuß, Vorstand Vertrieb, Marketing und IT bei der BarmeniaGothaer.Gräfer betont: "Wir setzen auf Kooperation statt Konkurrenz - und schaffen mit compexx eine Plattform, die das Beste aus beiden Häusern zusammenführt. Unsere Partnerinnen und Partner profitieren von gebündelter Expertise, neuen Produktzugängen und der Beratung aus einer Hand. Das ist kein kurzfristiges Projekt, sondern ein langfristiges Bekenntnis zu Nähe, Qualität und unternehmerischer Freiheit im Vertrieb."Frank Lamsfuß ergänzt: "Unsere Gespräche mit der Bayerischen waren von Anfang an offen, lösungsorientiert und geprägt vom gemeinsamen Gestaltungswillen. Mit compexx schaffen wir ein Modell, das nicht verwaltet, sondern vorangeht - für Partnerinnen und Partner, die mehr erwarten. Zugleich gewinnen wir mit dieser Kooperation einen weiteren strategischen Vertriebspartner mit einem ganzheitlichen, kundenzentrierten Beratungsansatz."Über die BayerischeDie Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG sowie der BBV Holding AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 978 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werden zudem Kapitalanlagen von über 4,1 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen, den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellen Bonitätsrating der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A ("sehr gut") bestätigt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über dem Branchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Die Töchter BA Bayerische Allgemeine AG und BL Bayerische Lebensversicherung AG werden im Bonitätsrating ebenfalls mit A bewertet. Im Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde die Versicherungsgruppe mit AA ausgezeichnet.Über die BarmeniaGothaerDie BarmeniaGothaer Gruppe gehört mit rund acht Millionen Kundinnen und Kunden, 7.500 Mitarbeitenden sowie Beitragseinnahmen von rund 8,6 Milliarden Euro zu den Top10 Versicherern in Deutschland und ist einer der größten Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. Angeboten werden alle Versicherungssparten für Privat- und Firmenkunden. Dabei setzt das Unternehmen auf qualitativ hochwertige persönliche und digitale Beratung sowie die Unterstützung seiner Kundinnen und Kunden auch über die eigentliche Versicherungsleistung hinaus. Als einer der führenden Partner für den Mittelstand bieten die BarmeniaGothaer Unternehmen eine umfassende Absicherung gegen alle relevanten Risiken. Neben vielfältigen Schutzkonzepten unterstützen sie ihre Firmenkunden auch bei aktuellen Herausforderungen wie der Mitarbeitendengewinnung und -bindung. Privatkunden bietet die BarmeniaGothaer neben dem klassischen Versicherungsschutz und der Altersvorsorge auch digitale Services sowie vielschichtige Gesundheitsdienstleistungen. Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit ist die BarmeniaGothaer nur ihren Mitgliedern - also ihren Kundinnen und Kunden verpflichtet - nicht etwa Aktionären. Durch diese Unabhängigkeit kann das Unternehmen langfristig und nachhaltig im Sinne seiner Mitglieder agieren.Über die compexx Finanz AGDie compexx Finanz AG betreut bundesweit rund 80.000 Kundinnen und Kunden. Die Plattform ist seit mehr als 15 Jahren am Markt etabliert und vereint unter ihrem Dach ein leistungsstarkes Expertennetzwerk sowie dynamische Vertriebsorganisationen. Als Tochtergesellschaft der Bayerischen agiert die compexx unabhängig, aber eingebettet in eine langfristige Strategie für qualitätsorientiertes Wachstum.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeFelicitas Eckert, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8257,E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36847/6111478