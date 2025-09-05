5. September 2025 Auf der IFA in Berlin präsentierte Thunderobot, eine führende Marke für professionelles E-Sport-Hardware und Ökosystem-Lösungen, leistungsstarke Gaming-Hardware und wurde zu einem der Highlights der Messe. Seit der Eröffnung begrüßt der Thunderobot-Stand in Halle 6.2-173 täglich über tausend Fachbesucher und zieht damit große Aufmerksamkeit von internationalen Medien, Distributoren und Gaming-Enthusiasten auf sich.

Zu den wichtigsten Highlights der Ausstellung gehörten die Radiant S Ultra und Light 16S Ultra AI-PCs, die selbst bei hochintensiven Gaming-Szenarien außergewöhnliche Leistung zeigten. Darüber hinaus erhielten der Machenike F1-Controller, die Thunderobot S68-Tastatur und die MLX-Maus breite Anerkennung für ihre hohe Anpassungsfähigkeit und Flexibilität bei unterschiedlichen Steuerungsanforderungen. Auch Flaggschiff-Gaming-Laptops wie der Thunderobot ZERO 18 und der Machenike Light 16 Pro wurden gezeigt, ebenso wie die AURA AI-Brille, die KT84-Dual-Screen-Mechanik-Tastatur, ein MINI-PC und maßgeschneiderte Gaming-Rigs mit Meeresblick. Thunderobots starke F&E-Kompetenzen, eine robuste Lieferkette und personalisierte Dienstleistungen erfüllen effektiv die vielfältigen Bedürfnisse von Gamern und Vertriebspartnern.

Um ein immersives Erlebnis des E-Sport-Ökosystems zu bieten, schuf Thunderobot eine 108? große All-Szenario-E-Sport-Erlebnisfläche, ausgestattet mit turniergerechter Hardware und professionellen Audio-Visionssystemen, die eine mitreißende Atmosphäre förderten. Besucher konnten das gesamte Gaming-Produktportfolio von Thunderobot selbst ausprobieren und die ökologische Innovation von "Gerätevernetzung und Szenenanpassung" erleben.

Besonders hervorzuheben ist, dass die beiden AI-PCs und drei Peripheriegeräte, die auf dieser Messe vorgestellt wurden, ihre weltweite Premiere feierten und nach der Veranstaltung schrittweise in den internationalen Markt eingeführt werden. Besucher werden ermutigt, die offizielle Website und die Social-Media-Plattformen von Thunderobot zu verfolgen, um die neuesten Updates zu erhalten.

Die IFA 2025 läuft noch bis zum 9. September, und Thunderobot lädt globale Partner herzlich ein, den Stand zu besuchen und gemeinsam die zukünftige Entwicklung der E-Sport-Technologie zu erkunden.

