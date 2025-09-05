Der Bitcoin befindet sich aktuell in der Korrektur, doch laut einer neuen Analysteneinschätzung könnte es bald noch weiter nach unten gehen. Das steckt hinter der These. Der Bitcoin hat nach seinem Rekordhoch von rund 124.000 US-Dollar zuletzt eine spürbare Korrektur erlebt und ist zeitweise sogar unter die Marke von 110.000 US-Dollar gefallen. Diese Schwächephase sorgt bei vielen Anlegern für Nervosität, da sie ein mögliches Signal für den Beginn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
