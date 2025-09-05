Nemetschek (NEM) gab bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Bluebeam das US-amerikanische Unternehmen Firmus AI übernehmen wird, einen Spezialisten für KI-gestützte Entwurfsprüfung und Risikobewertung. Firmus wird 2026 voraussichtlich einen mittleren einstelligen Millionenbetrag in Euro als wiederkehrende Jahreseinnahmen (ARR) erzielen (Schätzung von mwb: 6 Mio. Euro). Der Kaufpreis wurde nicht bekannt gegeben, aber basierend auf Bewertungsmultiplikatoren schätzen wir ihn auf 60 bis 70 Mio. EUR. Strategisch verbessert die Transaktion die Arbeitsabläufe von Bluebeam durch die Integration von KI zur frühzeitigen Fehlererkennung und zum Risikomanagement. Finanziell bleibt der Beitrag kurzfristig gering, mit vernachlässigbaren Auswirkungen auf das Geschäftsjahr 2025. Wir passen unsere Prognosen leicht an, behalten unser Kursziel von 125,00 EUR bei und bekräftigen unsere Halten-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nemetschek-se
