Am Donnerstag hat Trump die Tech-CEOs zum Abendessen ins Weiße Haus eingeladen. Er plant Zölle auf Halbleiterimporte, kündigte jedoch Ausnahmen für Unternehmen wie Apple an, die in den USA investieren. Die Hintergründe. US-Präsident Donald Trump kündigte erneut an, bald "substantielle" Zölle auf Halbleiterimporte zu erheben - allerdings nicht auf Unternehmen wie Apple, die in den USA investieren. Bei einem Treffen mit führenden Tech-Vertretern im Rosengarten des Weißen Hauses betonte Trump laut CNBC, dass Unternehmen, die ihre Produktion in die Vereinigten Staaten verlagern, von den geplanten Zöllen ausgenommen wären. Bei dem Abendessen im Weißen Haus, zu dem auch Apple-CEO Tim Cook,
