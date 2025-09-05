Saylor prognostiziert Bitcoin bei 13 Millionen Dollar: Jeder BTC-Besitzer wird Millionär

Michael Saylor ist bekannt als der größte Bitcoin-Bulle überhaupt und kauft mit seinem Unternehmen MicroStrategy regelmäßig aggressiv Anteile an der Mutter aller Kryptowährungen. Seine langfristige Erwartung für die kommenden 20 Jahre zeigt, wie extrem bullisch der Experte tatsächlich ist. Laut Saylor wird jeder heutige Bitcoin-Besitzer in zwei Jahrzehnten automatisch zum Millionär - selbst im pessimistischsten Szenario.

Saylors extreme Langzeitprognose: 30 Prozent Wachstum pro Jahr

Michael Saylor macht oft Schlagzeilen mit seinen unglaublichen BTC-Prognosen und Aussagen zur Mutter aller Kryptowährungen. Der Chef des Holding-Unternehmens MicroStrategy stellt bereits seit Längerem in den Raum, dass der Kurs des Bitcoins pro Jahr mit etwa 30 Prozent wachsen soll. Daraus ergibt sich im Basisszenario für den Bitcoin-Preis im Jahr 2045 ein Kurs um die 13 Millionen US-Dollar.

In einem Bärenszenario erwartet der Experte immerhin drei Millionen US-Dollar pro Bitcoin und in einem optimistischen Fall sogar 49 Millionen US-Dollar. Tatsächlich erweist sich diese extrem optimistische These von Saylor als gar nicht so abwegig, wenn man bedenkt, dass die Mutter aller Kryptowährungen in den vergangenen fünf Jahren eine durchschnittliche Rendite von 50 Prozent erreicht hat. Die 30 Prozent, die im Basisszenario veranschlagt werden, sind aus dieser Perspektive fast konservativ.

MicroStrategy kauft weiter massiv Bitcoin

Angesichts seiner eigenen bullischen Haltung treibt Saylor auch die Bitcoin-Käufe bei seinem Unternehmen MicroStrategy aggressiv voran. Konkret wurden in der vergangenen Woche 4.048 BTC im Gesamtwert von 449 Millionen US-Dollar gekauft. Der Kaufpreis lag bei rund 110.000 US-Dollar und die Holdings des Unternehmens am Bitcoin mehren sich damit auf 636.505 BTC.

Der durchschnittliche Einkaufspreis der Anteile liegt bei 73.000 US-Dollar, was zeigt, dass MicroStrategy trotz des kürzlichen Kursrückgangs noch auf massiven Gewinnen sitzt. Weitere positive Stimmen kommen vom Analystenhaus Bernstein, das glaubt, dass Bitcoin getrieben von der Nachfrage institutioneller Investoren einen Kurs von 200.000 US-Dollar erreichen kann. Ähnliche Treiber sieht VanEck CEO Jan Van Eck, der in den kommenden fünf bis zehn Jahren sogar Kurse um die 300.000 US-Dollar für möglich hält.

Bitcoin Hyper Presale: DeFi-Revolution für das Bitcoin-Ökosystem

Ein einzigartiges Projekt steht kurz davor, Bitcoin auf ein ganz neues Level zu heben und dadurch enormes Gewinnpotenzial für Anleger freizusetzen. Konkret ist dabei die Rede von Bitcoin Hyper, einer Layer-II-Applikation für die Bitcoin-Blockchain. Durch diese werden nicht nur extrem schnelle und günstige Zahlungen ermöglicht, sondern dank des Projekts dürften in Kürze DeFi-Anwendungen bei Bitcoin möglich sein.

Dies ist ein enormer Meilenstein für das Bitcoin-Ökosystem, in dem bisher Staking, Lending & Co. nicht möglich gewesen sind. Darum rechnen Experten auch mit entsprechender Nachfrage nach der Applikation und dem Bitcoin Hyper Token, der zentral in dieser Anwendung installiert ist. Darüber hinaus bietet Bitcoin Hyper für Anleger noch die Möglichkeit, durch das Staking von Coins attraktive Rewards zu verdienen. Aktuell belaufen sich diese auf 75 Prozent pro Jahr und werden binnen der ersten zwei Jahre ausgeschüttet.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.