Cardano zeigt bullisches Signal: Analysten sehen große Chance für 2025

Der Kryptomarkt zeigt sich am heutigen Tag deutlich schwächer, mit Bitcoin, das rund zwei Prozent innerhalb von 24 Stunden verliert. Besonders hart trifft es Cardano, das aktuell etwa vier Prozent einbüßt und damit der schwächste Top-10-Coin ist. Mit einem Kurs von 0,80 US-Dollar summieren sich die Verluste auf Wochensicht auf rund fünf Prozent. Dennoch liegt ADA in den vergangenen 90 Tagen weiterhin mehr als 20 Prozent im Plus, und Analysten erkennen nun womöglich die beste Chance im Jahr 2025.

Falling-Wedge-Formation deutet auf bullischen Ausbruch hin

Der Analyst Ali Martinez erkennt bei Cardano aktuell ein vielversprechendes charttechnisches Muster. Auf dem 4-Stunden-Chart zeigt sich eine klassische Falling-Wedge-Formation, die als bullisch gilt. Nach einer längeren Abwärtsbewegung verengt sich die Spanne zwischen Widerstands- und Unterstützungslinie zunehmend, was häufig auf einen bevorstehenden Ausbruch hindeutet.

Das Kursniveau von rund 0,80 US-Dollar markiert dabei einen entscheidenden Support. Genau an dieser unteren Begrenzung bietet sich laut Analyse ein attraktives Einstiegsfenster. Durch die klare Struktur des Musters lässt sich ein Stop-Loss eng unterhalb der Support-Linie setzen, wodurch sich ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis ergibt, das den Trade zu einer der interessantesten Gelegenheiten im laufenden Jahr machen könnte.

Experten sehen fundamentale Stärke bei Cardano

Auch der Krypto-Experte Michaël van de Poppe zeigt sich ebenfalls optimistisch gegenüber Cardano. Er verweist darauf, dass das Projekt trotz wachsender Fundamentaldaten von vielen Investoren noch weitgehend übersehen wird. Gerade diese Phase könne jedoch die Basis für eine starke Neubewertung bilden. Charttechnisch erkennt er eine zunehmend konstruktive Ausgangslage, die auf einen größeren Ausbruch hindeutet.

Fundamentale Entwicklungen wie neue Anwendungen und steigende Nutzung im Ökosystem verstärken das bullische Momentum und machen ADA derzeit besonders interessant. Mittlerweile ist der ADA-Kurs auf das kritische Kursniveau von 0,80 US-Dollar zurückgefallen, wodurch sich für Investoren eine potenzielle Einstiegsgelegenheit ergibt.

Wall Street Pepe Presale: Über 2,5 Milliarden Token verbrannt

Wall Street Pepe (WEPE) verfolgt ein langfristigeres Modell als typische Memecoins. Nach dem Start auf Ethereum richtet sich der Fokus nun verstärkt auf Solana, was nicht bloß ein Wechsel der Infrastruktur ist, sondern Ausdruck einer strategischen Neuausrichtung. Solana gilt derzeit als Sammelpunkt für Memecoins, was das WEPE-Team ausnutzen möchte. Neue Token auf Solana entstehen ausschließlich durch parallele Vernichtung von Ethereum-Beständen.

Dieser "Mint-and-Burn"-Ansatz fixiert die Umlaufmenge auf 200 Milliarden Einheiten und verhindert Verwässerung. Bereits mehr als 2,5 Milliarden Token wurden auf diese Weise aus dem Verkehr gezogen - ein Beweis für die breite Akzeptanz in der Community. Parallel zur technischen Umstellung erweitert WEPE sein Profil durch eine limitierte NFT-Serie von 5.000 digitalen Werken, die in enger Zusammenarbeit mit der Community entworfen wurden. Mehr als 2.000 Stück wurden bereits in der Whitelist-Phase reserviert.

