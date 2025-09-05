Bitcoin-Markt warnt: Akuter Käufermangel könnte Korrektur verstärken

Der Kryptomarkt zeigt sich heute schwächer, mit Bitcoin bei rund 110.000 US-Dollar und einem Minus von 2 Prozent in den letzten 24 Stunden. Auch auf Wochensicht ergibt sich ein Rückgang von etwa 2 Prozent, wodurch die größte Kryptowährung knapp 15.000 US-Dollar unter dem Allzeithoch notiert. Besonders besorgniserregend ist dabei ein akuter Mangel an Käufern, der den Bitcoin-Markt anfällig für weitere Rücksetzer machen könnte.

Analyst warnt: Bitcoin braucht dringend neue Kaufimpulse

Der erfahrene Analyst Dom weist in seiner aktuellen Einschätzung auf ein zentrales Problem des Bitcoin-Markts hin: Es fehlen momentan die nötigen Käufer, um den Aufwärtstrend fortzuführen. Konkret verweist er darauf, dass der Kurs die 3-Monats-rVWAP-Linie (volume-weighted average price) nach unten durchbrochen hat und diese nun als Widerstand fungiert. Dieses Muster trat zuletzt im Februar auf und gilt nach längeren Aufwärtsphasen oft als Warnsignal für eine bevorstehende Konsolidierung.

Dom sieht die aktuelle Situation so, dass der Bereich um das vorherige Allzeithoch von rund 108.000 US-Dollar noch als Stütze dient. Doch dieser Support könne rasch brechen, wenn kein frisches Kaufinteresse entsteht. Sein Fazit fällt nüchtern aus: Die Rallye ist ins Stocken geraten, weil es an Käufern mangelt. Ohne neue Impulse aus institutioneller oder privater Nachfrage droht ein Rückschritt, der den Markt kurzfristig anfälliger für Abgaben machen könnte.

Gegenposition: Korrektur als Kaufgelegenheit nutzen

Der Analyst Michaël van de Poppe interpretiert die aktuelle Korrektur derweil nicht als Schwäche, sondern als günstige Gelegenheit. Seiner Einschätzung nach bietet der Rücksetzer die Möglichkeit, Positionen in Bitcoin und Altcoins aufzubauen, bevor eine größere Marktbewegung einsetzen könnte. Historisch gesehen seien solche Tiefpunkte häufig die idealen Einstiegsgelegenheiten, um vom nächsten Aufschwung zu profitieren.

Damit sich der Bitcoin-Kurs nachhaltig erholt, braucht es neue Käufer, die frische Nachfrage in den Markt bringen. Potenzielle Treiber könnten institutionelle Investoren sein, die bei Signalen für Zinssenkungen wieder verstärkt Engagement zeigen. Gleichzeitig können technologische Fortschritte, etwa durch Bitcoin Layer-2-Lösungen, für zusätzliche Anwendungsfälle sorgen und damit ebenfalls die Nachfrage anheben.

Bitcoin Hyper Presale sammelt über 14 Millionen US-Dollar

Seit über einem Jahrzehnt steht Bitcoin für Stabilität, Dezentralität und Sicherheit. Diese bewährte Grundlage macht Bitcoin zu einem einzigartigen Ausgangspunkt für die nächste Entwicklungsstufe: Layer-2-Technologien. Sie erweitern die bestehende Infrastruktur um Funktionen wie Smart Contracts, höhere Skalierbarkeit und vielseitige Anwendungen, ohne die Sicherheit der Hauptkette zu gefährden. Für institutionelle Investoren entsteht damit eine attraktive Kombination aus Vertrauen und Innovation.

Ein Projekt, das in diesem Feld zunehmend Momentum aufbaut, ist Bitcoin Hyper. Innerhalb weniger Wochen konnte der Presale bereits mehr als 14 Millionen US-Dollar einsammeln - ein klares Signal für das Vertrauen der Community. Technologisch setzt das Projekt auf die Integration der Solana Virtual Machine, die Anwendungen mit enormer Geschwindigkeit und Effizienz ermöglicht. Ein zentrales Alleinstellungsmerkmal ist die Canonical Bridge, über die Bitcoins in das Hyper-Ökosystem übertragen und als HYPER-BTC nutzbar gemacht werden. Der HYPER Token übernimmt dabei Funktionen als Zahlungsmittel, Governance-Element und Staking-Asset mit Renditen von bis zu 84 Prozent APY.

