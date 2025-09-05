Analyst prognostiziert Bitcoin-Einbruch von 50 Prozent

Der Bitcoin durchlebt derzeit eine Korrekturphase, die viele Investoren verunsichert. Während die Kryptowährung von ihrem Rekordhoch bei 124.000 US-Dollar auf unter 110.000 US-Dollar gefallen ist, warnen Experten vor einem möglichen drastischen Wertverlust. Gleichzeitig entstehen neue Projekte wie Bitcoin Hyper, die das BTC-Ökosystem revolutionieren könnten.

Düstere Prognose: Bitcoin könnte auf 50.000 US-Dollar fallen

Joao Wedson, Gründer und CEO der Krypto-Analyseplattform Alphractal, hat eine beunruhigende Prognose für Bitcoin veröffentlicht. Auf X (ehemals Twitter) erklärte er, dass der Bitcoin nur noch einen Monat Zeit hätte, bevor laut dem 4-Jahres-Zyklus der Kryptowährung der nächste Bärenmarkt beginnt. Der Analyst rechnet damit, dass Bitcoin noch im Oktober ein neues Hoch bei 140.000 US-Dollar erreichen könnte.

Anschließend prognostiziert Wedson jedoch einen dramatischen Einbruch. In 2026 könnte Bitcoin vom aktuellen Niveau mehr als 50 Prozent seines Wertes verlieren und bis auf 50.000 US-Dollar fallen. Wedson betonte auch, dass sich der aktuelle Zyklus stark von dem Bitcoin-Verhalten der Vergangenheit unterscheidet, hauptsächlich aufgrund der institutionellen Investoren, die in den Markt gekommen sind.

Gegenthese: Kein Bärenmarkt in Sicht

David Bailey, CEO von Bitcoin Magazine, widerspricht der düsteren Prognose von Wedson vehement. Auf X teilte er eine kontroverse These mit, wonach es für mehrere Jahre keinen wirklichen Bitcoin-Bärenmarkt mehr geben wird. Ein Bärenmarkt wird durch einen Rückgang um 20 Prozent gegenüber dem bisherigen Hoch gekennzeichnet.

Bailey begründet seine optimistische Einschätzung mit der steigenden institutionellen Nachfrage: "Jeder Staat, jede Bank, jeder Versicherer, jedes Unternehmen, jede Pensionskasse und viele mehr werden Bitcoin besitzen. Der Prozess hat bereits ernsthaft begonnen, doch wir haben noch nicht einmal 0,01 Prozent des TAM erreicht." Er rechnet aufgrund der weiter hohen Nachfrage damit, dass deutliche Wertsteigerungen bevorstehen und ermutigt Investoren zu "großen Träumen".

