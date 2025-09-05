Der technologielastige Hang Seng hat die Woche mit einem Plus von mehr als einem Prozent abgeschlossen. Noch am Donnerstag sah es so aus, als könnten die Bullen die Gewinne der Vortage nicht ins Wochenende retten. Doch am Freitag meldeten sie sich beeindruckend zurück und verteidigten damit eine wichtige Unterstützung.Bereits seit Anfang Mai fanden sich an oder knapp oberhalb der 50-Tage-Linie, welche derzeit bei 24.916 Punkten verläuft, immer wieder Käufer. Dieser gleitende Durchschnitt hat sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär