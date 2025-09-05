Unterföhring (ots) -Kann man erlernen, Schmerz zu unterdrücken? Ist alles im Leben verhandelbar? Gibt es den Promi-Bonus tatsächlich? Und kann man im Sportgeschäft ein Gratis-Training absolvieren? Klaas Heufer-Umlauf testet, experimentiert und ist für seine Zuschauerinnen und Zuschauer ab dem 16. September 2025 (jeden Dienstag, 21:25 Uhr, ProSieben) auf der Suche nach Tipps und Tricks für alle gewöhnlichen und außergewöhnlichen Alltagsthemen um "EXPERTE FÜR ALLES" zu werden.Mit Expertise in die neue Staffel: Reality-Ikone Matthias Mangiapane lehrt Klaas Heufer-Umlauf das Handwerk, um ein echter Reality-Star zu werden. Für wen lohnt sich dieser "Beruf" und rechnet sich der Weg durch die harte Schule der Realityshows auch finanziell? Alternative zum Reality-Star: Klaas testet am 16. September einen weiteren Job und probiert sich als Personal Assistant von Weltstar Ed Sheeran.Wird Klaas Heufer-Umlauf die Herausforderung gemeinsam mit Expert:innen und Gästen meistern und mit den Zuschauer:innen ein "EXPERTE FÜR ALLES"?"EXPERTE FÜR ALLES" - neue Folgen ab 16. September 2025, immer dienstags, 21:25 Uhr auf ProSieben und kostenlos streamen auf JoynHashtag zur Sendung: ExperteFürAllesPressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6111538