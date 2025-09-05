Anlässlich des Handelsblatt-Bankengipfels diese Woche hat sich auch Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing zu Wort gemeldet. Neben der Frage nach Übernahmen im Sektor (DER AKTIONÄR berichtete) stand auch die neue Strategie im Fokus, die ab kommendem Jahr umgesetzt werden soll. Die Erholung der Aktie gerät heute ins Stocken.Eine Fusion in Europa mit einem Konkurrenten sieht Deutsche-Bank-CEO Sewing nicht, wie er auf dem Handelsblatt-Gipfel sagte. Im Fokus steht stattdessen die eigene Weiterentwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
