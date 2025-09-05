Ismaning (ots) -Die sogenannten Babyboomer sind nicht nur viele, sondern auch ein echter Fortschritt in der Evolution. Denn die Generation derjenigen, die etwa zwischen den Jahren 1956-1964 geboren sind, wird heute deutlich älter. Während vor 100 Jahren die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern 56 und die von Frauen 59 Jahre betrug, liegt sie mittlerweile bei rund 80. Dabei machen die Best Ager von 59+ etwa 30 Prozent der Bevölkerung aus - und sie fühlen sich alles andere als alt. Vielmehr kommen bei ihnen Lebenserfahrung, eine oft überdurchschnittliche Kaufkraft und der Wille, am Ende der Berufslaufbahn noch einmal richtig durchzustarten, zusammen.Mehr Zeit für Reisen, Hobbys und FamilieDie meisten Boomer haben viel gearbeitet und möchten nun unbeschwert ihre Hobbys, mehr Quality Time mit der Familie, Reisen oder sportliche Abenteuer genießen: Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sie körperlich wie geistig fit bleiben. Denn der Körper unterliegt nun einmal biologischen und physiologischen Veränderungen. Mit zunehmendem Alter verlangsamen sich Zellregeneration und Stoffwechsel. Das macht sich in den Gelenken, einer häufigeren Anspannung und Müdigkeit oder auch Vergesslichkeit bemerkbar.Welche Nährstoffe die Organe jetzt brauchenUm dem entgegenzusteuern, ist es wichtig, konsequent auf einen ausreichenden Gehalt von Vitaminen und Mineralstoffen in der Ernährung zu achten. Denn die werden von allen Organen jetzt mehr denn je gebraucht. Ganz oben steht dabei Magnesium. Wichtige Hintergrundinfos hierzu gibt es unter www.diasporal.com. Der Mineralstoff ist unentbehrlich für alle Muskelfunktionen - damit auch das Herz -, ein Hauptbestandteil der Knochensubstanz und sprichwörtliche Hirnnahrung. Ohne ausreichend Magnesium kann unser Körper gleich in mehreren Bereichen schwächeln; die Fitness und auch das Denkvermögen leiden.Eine magnesiumreiche Ernährung ist wichtigFür langanhaltende Power und Vitalität ist also eine ausgewogene Ernährung unerlässlich. Daher sollte jeder auf Lebensmittel mit einem hohen Magnesiumgehalt achten, beispielsweise Weizenkleie, Seezunge, Erbsen, Kohl- und Beerensorten, Kürbiskerne, Cashew-, Erd- und Walnüsse. Allerdings fällt es bei einem erhöhten Magnesiumbedarf schwer, diesen allein durchs Essen zuverlässig zu decken. Ein hochwertiges Magnesium- Produkt wie Magnesium-Diasporal® 300 mg (Apotheke) einzunehmen, ist deshalb oft sinnvoll. Denn es kann rasch und nachhaltig zu einem gesunden Magnesiumspiegel beitragen. Auch eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme ist wichtig. Und nicht zuletzt darf regelmäßige Bewegung nicht fehlen, um fit und aktiv älter zu werden.Pressekontakt:Protina Pharmazeutische GmbHLeitung Public RelationsAndrea BeringerAdalperostraße 3785737 IsmaningTel.: +49 (0)89 996 553 138Mail: beringer.andrea@protina.deURL: www.protina.comOriginal-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79747/6111546