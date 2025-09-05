DAX leicht im Plus - Anleger warten auf US-Arbeitsmarktdaten

Zum Wochenschluss ist der DAX leicht im Plus, während die US-Indikationen noch keine klare Richtung erkennen lassen. In Asien zeigte sich der Nikkei ebenfalls freundlich und legte leicht zu. Die Märkte bleiben damit in einer abwartenden Haltung - Investoren richten den Blick auf frische Impulse aus dem US-Arbeitsmarkt.

Makroökonomischer Überblick:

In Großbritannien überraschte der Einzelhandel im Juli mit einem Plus: Die Umsätze legten um 0,6 % zu und übertrafen damit die Prognosen deutlich. Vor allem Onlinehändler und Bekleidungsgeschäfte profitierten von gutem Wetter und Events wie der UEFA Women's EURO 2025. Am Nachmittag richtet sich der Blick auf die USA: Erwartet wird der Arbeitsmarktbericht für August, Ökonomen rechnen mit einer nahezu unveränderten Arbeitslosenquote von rund 4,2 %.

Im Fokus:

Broadcom zeigt sich vorbörslich freundlich. Der Chiphersteller profitiert von Berichten über eine strategische Partnerschaft mit OpenAI: Gemeinsam sollen KI-Beschleuniger entwickelt werden, die ab 2026 ausgeliefert werden. Das Projekt zielt darauf ab, Nvidia im lukrativen Markt für KI-Hardware Konkurrenz zu machen. Zudem meldete Broadcom starke Quartalszahlen und einen Auftragsbestand von über zehn Milliarden US-Dollar aus dem neuen Geschäftsfeld.

E.ON notiert leicht im Plus. Der Essener Energiekonzern gab den Verkauf seines tschechischen Gasverteilnetzes an die CEZ-Tochter GasNet bekannt. Mit dem Schritt will E.ON Kapital für Investitionen in die Energiewende freisetzen. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX®/XDAX® Bull UG1152 14,13 22428,814623 Punkte 16,9 Open End DAX® Bull UG5FWH 9,18 22920,729584 Punkte 25,82 Open End DAX® Bull UG5B3C 12,25 22608,44735 Punkte 19,37 Open End Silber Bull UG9HCP 1,75 38,826598 USD 19,33 Open End DAX®/XDAX® Bear UG2UNL 21,03 25899,219156 Punkte 11,5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.09.2025; 10:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Amazon.com Inc. Call UG97P4 1,47 230,00 USD 8,51 19.11.2025 DAX® Put UG30SE 10,84 24600,00 Punkte 13,89 19.12.2025 KION GROUP AG Call HD8H5W 0,6 55,00 EUR 12,13 17.12.2025 UnitedHealth Group Inc. Call UG6HP3 3,41 300,00 USD 6,2 18.03.2026 DAX® Call UG873N 1,55 23900,00 Punkte 66,52 12.09.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.09.2025; 10:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Sanofi S.A. Long UG3UPP 3,84 52,651334 EUR 3 Open End Rational AG Long HD6AFW 7,93 416,089571 EUR 3 Open End S&P 500 Short HD2N5F 2,07 8126,700897 Punkte -4 Open End Deutsche Lufthansa AG Long HD3NAQ 3,47 5,991526 EUR 5 Open End NASDAQ 100 Short UG6APW 1,59 25599,48015 Punkte -12 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.09.2025; 10:20 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!