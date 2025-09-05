Berlin (ots) -Im Rahmen seines Engagements für die Stärkung des Wirtschaftsstandorts Berlin besuchte der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, das Gillette-Werk in Berlin-Tempelhof. Bei einer Werksführung konnte er sich von der Innovationskraft und der hohen Fertigungsqualität überzeugen, die das Traditionswerk seit über 80 Jahren auszeichnen. Mit mehr als 500 Mitarbeitenden ist das Gillette-Werk ein zentraler Bestandteil der globalen Produktionsstrategie und Lieferkette von Gillette.Ein besonderes Augenmerk lag während des Besuchs auf dem innovativen Arbeitszeitmodell, das im Berliner Werk seit Juli 2024 erfolgreich umgesetzt wird. Die Einführung der 4-Tage-Woche, kombiniert mit einer autonomen Nachtschicht, hat nicht nur das Wohlbefinden der Mitarbeitenden positiv beeinflusst, sondern auch die Produktivität gesteigert. Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner: "Berlin ist ein attraktiver und innovativer Industriestandort - und wir als Berliner Senat unterstützen die Unternehmen bei ihrer Transformation zu einer modernen und digitalen Arbeitswelt. Das Gillette-Werk hat in Berlin eine lange Tradition und stellt sich dabei immer wieder für die Zukunft neu auf - auch mit modernen Arbeitszeitmodellen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen Berlin zum Innovationsstandort Nummer Eins in Europa machen."Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch der Fertigung der Gillette Premiumklingen. In dieser hochmodernen Fertigungslinie werden u.a. die neuesten Premium-Rasierklingen für die GilletteLabs-Modelle hergestellt. Werksleiter Christoph Reif erklärte: "Mit dem Produktionsstart für die GilletteLabs Klingen im Frühjahr 2025 unterstreichen wir unsere Rolle als Kompetenzzentrum für Premium-Klingen. Diese neuen Klingen zeichnen sich durch ihre EverGlide Technologie aus, die für ein unvergleichliches Rasurerlebnis sorgt - und das alles "Made in Berlin". Diese Entwicklung ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte unseres Standorts und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir sind stolz darauf, dass etwa 50% der Premium Klingen weltweit hier in Berlin hergestellt werden." Betriebsratschef Lars Papenbrock fügt an: "Das neue Schichtmodell mit der 4-Tage-Woche und autonomen Nachtschicht, als tragendes Element des Tarifvertrages, wurde mit dem Betriebsrat und der IG Metall entwickelt und wird von uns unterstützt. Damit ist es gelungen, einen Zukunftssicherungsvertrag bis 2031 zu vereinbaren."Das Gillette Werk in Berlin steht für Präzision und höchste Qualität "Made in Germany". Im Rahmen der Kampagne "Wo Qualität Zu Hause Ist" rückt P&G die Menschen hinter der überlegenen Qualität von P&G Produkten und die Orte, an denen diese Qualität hier in Deutschland entsteht, in den Fokus.Über P&GProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.de.pg.com.Über GilletteSeit mehr als 120 Jahren liefert Gillette Präzisionstechnologie und konkurrenzlose Produktleistung - und verbessert so das Leben von über 800 Millionen Verbrauchern auf der ganzen Welt. Von der Rasur und Körperpflege bis hin zu Hautpflege bietet Gillette eine Vielzahl von Produkten, darunter Rasierer, Rasiergel (Gele, Schäume und Cremes), Hautpflege, Aftershaves. Weitere Informationen und die neuesten Nachrichten zu Gillette finden sich unter www.gillette.de.Pressekontakt:P&G, Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts.Theresa Geulen, Corporate CommunicationsE-Mail: geulen.t@pg.comOriginal-Content von: Procter & Gamble GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/6111566