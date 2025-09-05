© Foto: Logo Factory - imageBROKER.comDie Aktien von Opendoor sind auf ein Dreijahreshoch gestiegen. Die Euphorie wird durch Rekordvolumen und die Unterstützung eines prominenten Investors weiter befeuert. Sky is the limit?Die Aktien von Opendoor Technologies haben am Donnerstag den höchsten Schlusskurs seit August 2022 erreicht. Mit einem Plus von mehr als 16 Prozent beendete die Aktie den Handel bei 5,96 US-Dollar und verlängerte damit ihre Gewinnserie auf fünf Tage. Das Handelsvolumen schnellte auf 447,7 Millionen Aktien und übertraf den Drei-Monats-Durchschnitt deutlich. Die Marktkapitalisierung stieg auf rund 4,4 Milliarden US-Dollar. Am Freitag sind die Vorzeichen ebenfalls grün. Die Rallye wird von einer Mischung aus …Den vollständigen Artikel lesen ...
