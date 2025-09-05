EQS-News: Lenzing AG
/ Schlagwort(e): Anleihe
Lenzing gibt Rückzahlung der Hybridanleihe 2020 bekannt
Lenzing, September 5, 2025 - Die Lenzing AG, ein weltweit führender Anbieter regenerierten Cellulosefasern,
gibt bekannt, dass sie ihr vertragliches Recht ausübt, den verbleibenden Teil ihrer am 7. Dezember 2020 begebenen unbefristeten, nachrangigen, rückzahlbaren Festzinsanleihen (ISIN XS2250987356, "Hybridanleihe 2020") zu kündigen und zurückzuzahlen.
Nach dem erfolgreichen Abschluss des Umtauschangebots für die Hybridanleihe 2020 am 9. Juli 2025 blieben 182 Millionen Euro der Hybridanleihe 2020 ausstehend. Lenzing macht von ihrem Recht Gebrauch, die Anleihe gemäß den Anleihebedingungen zum Nennwert zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen mit Wirkung zum 12. September 2025 zu kündigen und zurückzuzahlen.
Die formelle Rückzahlungsmitteilung wurde separat versandt.
Foto-Download:
https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=pZXHAPmuiB53
