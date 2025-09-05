EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Anleihe

Lenzing gibt Rückzahlung der Hybridanleihe 2020 bekannt



05.09.2025 / 10:53 CET/CEST

Lenzing gibt Rückzahlung der Hybridanleihe 2020 bekannt Lenzing, September 5, 2025 - Die Lenzing AG, ein weltweit führender Anbieter regenerierten Cellulosefasern, gibt bekannt, dass sie ihr vertragliches Recht ausübt, den verbleibenden Teil ihrer am 7. Dezember 2020 begebenen unbefristeten, nachrangigen, rückzahlbaren Festzinsanleihen (ISIN XS2250987356, "Hybridanleihe 2020") zu kündigen und zurückzuzahlen. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Umtauschangebots für die Hybridanleihe 2020 am 9. Juli 2025 blieben 182 Millionen Euro der Hybridanleihe 2020 ausstehend. Lenzing macht von ihrem Recht Gebrauch, die Anleihe gemäß den Anleihebedingungen zum Nennwert zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen mit Wirkung zum 12. September 2025 zu kündigen und zurückzuzahlen. Die formelle Rückzahlungsmitteilung wurde separat versandt.

PIN: pZXHAPmuiB53 Ihr Ansprechpartner für

Media Relations:



Telefon+43 7672 701 2743

E-Mail media@lenzing.com

Web www.lenzing.com



Über die Lenzing Gruppe



Die Lenzing Gruppe steht für eine verantwortungsbewusste Herstellung von Spezial- und Premiumfasern basierend auf regenerierter Cellulose. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von Textil-Anwendungen - von funktionaler, bequemer und modischer Bekleidung hin zu langlebigen und nachhaltigen Heimtextilien. Die TÜV-zertifizierten biologisch abbaubaren und kompostierbaren Lenzing Fasern eignen sich auch hervorragend für den anspruchsvollen Einsatz in Hygiene-Anwendungen des täglichen Lebens.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilindustrie vom gegenwärtigen linearen Wirtschaftssystem zu einer Kreislaufwirtschaft. Um das Engagement zur Begrenzung des menschengemachten Klimawandels an den Zielen des Übereinkommens von Paris auszurichten, hat Lenzing einen klaren, wissenschaftlich fundierten Klimaaktionsplan, der eine deutliche Reduktion der Treibhausgasemissionen (Scope 1, 2 und 3) bis 2030 und ein Netto-Null-Ziel bis 2050 vorsieht.



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2024

Umsatz: EUR 2,66 Mrd.

Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen

Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.816



TENCEL, LENZING ECOVERO, VEOCEL, LENZING und REFIBRA sind Marken der Lenzing AG.



