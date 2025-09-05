Vor rund 16 Monaten [HIER klicken] hatten wir die Heidelberg Materials-Aktie bei Kursen unter 100 Euro als sehr aussichtsreich eingestuft. Inzwischen ist nicht nur die 100er-Marke gefallen, sondern auch die 200-Euro-Linie übertroffen. Trotzdem sehen wir weiteres Kurspotenzial, wie übrigens auch die Analysten. Wie an der Schnur gezogen, klettert die Heidelberg Materials-Aktie (604700) nach oben. In der Spitze notierte das Papier bereits bei 212,20 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Plusvisionen.de