Cathie Wood schlägt nach Figmas Kurssturz zu und wettet darauf, dass die Designplattform trotz Rückschlägen ein langfristiger Gewinner bleibt.Cathie Wood greift erneut zu, wenn andere Anleger verkaufen. Ihr Investmenthaus Ark Invest hat über 100.000 Aktien des Designsoftware-Anbieters Figma in den ARKW-ETF aufgenommen - unmittelbar nach einem Kurssturz von fast 20 Prozent infolge des ersten Quartalsberichts seit dem Börsengang. Kaufen im Abschwung: Ein Markenzeichen von Wood Der Schritt reiht sich nahtlos in die bekannte Strategie von Ark ein: Schwächephasen nutzen, um in Wachstumswerte nachzulegen. "Das ist ein Lehrbuch-Beispiel für Cathie Woods Ansatz - sie sucht bewusst die Volatilität …
