Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die NRW.BANK platziert eine neue staatsnahe Anleihe (ISIN DE000NWB9163/ WKN NWB916) über bis zu 1 Milliarde Euro mit Fälligkeit am 2. September 2030, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe biete einen festen Zinssatz von 2,50 Prozent pro Jahr, ausgezahlt jeweils am 2. September. Die Mindeststückelung liege bei 1.000 Euro. Zuletzt habe der Kurs bei 99,82 Prozent gelegen (Stand: 04.09.2025), was einer Rendite bis zur Fälligkeit von etwa 2,54 Prozent entspreche. Das Wertpapier sei nicht nachrangig. Moody's bewerte die NRW.BANK aktuell mit Aa1. Die steuerliche Behandlung erfolge über die Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer). (Bonds weekly Ausgabe vom 04.09.2025) (05.09.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de