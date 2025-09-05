Düsseldorf (www.fondscheck.de) - Der ESG-Dividendenfonds "ficon Green Dividends-Invest I" (ISIN DE000A2QAX21/ WKN A2QAX2) der Düsseldorfer Vermögensverwaltung ficon Vermögensmanagement hat in der aktuellen Peergroup-Analyse von "Absolut Research" (Juli 2025) eine eindrucksvolle Platzierung unter den besten zehn Prozent von rund 500 Vergleichsfonds erreicht und bestätigt damit seine besondere Marktstellung, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
