Der Bitcoin meldet sich mit aller Macht zurück. Am Freitagvormittag schoss der Kurs der wichtigsten Digitalwährung nach oben und durchbrach dabei eine psychologisch und technisch wichtige Marke. Dahinter steckt vor allem ein milliardenschweres Ereignis am Terminmarkt.Konkret kletterte der Bitcoin-Kurs auf über 113.000 Dollar und markierte damit den höchsten Stand seit Ende August. Für Charttechniker ist das ein Befreiungsschlag: Erstmals seit dem Allzeithoch von Mitte August wurde wieder ein höheres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
