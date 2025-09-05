© Foto: wallstreetOnline/KIDie Apes sorgen wieder für Bewegung an den Märkten. Die Aktie des Regionalligisten Unterhaching hat sich auf Monatssicht vervierfacht. Aber Vorsicht: Nach dem kometenhaften Aufstieg, kommt oft der Fall.Nach Windel.de und einigen anderen jetzt Unterhaching: Die deutschen Apes sind wieder am Start. Der Unterschied zwischen der deutschen und der amerikanischen Reddit-Community: Die Amis suchten in ihrer Entstehungszeit sich Aktien mit einer extrem hohen Shortquote aus, um einen Shortqueeze zu erzeugen. [spotify]7AVm3TnuQUG9KKihXisBWK[/spotify] Die Mutter des Shortqueezes ist Game Stop: Im Januar 2021 springt die Aktie von unter 20 US-Dollar auf Notierungen von über 480 US-Dollar. Die Folge: …Den vollständigen Artikel lesen ...
