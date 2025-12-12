Die Aktie der Spielvereinigung Unterhaching lässt wieder einmal aufhorchen. Erst im Herbst sorgten einige Nutzer des Forums Reddit dafür, dass der Kurs nach oben schoss. Mittlerweile sind die zwischenzeitlichen Kursgewinne aber längst wieder abgegeben worden. Im heutigen Handel ziehen die Anteilscheine des Fußball-Regionalligisten wieder an. So geht es für den Penny-Stock um satte zehn Prozent nach oben. Der Grund: Der FC Bayern will für 7,5 Millionen Euro den Sportpark in Unterhaching kaufen. Wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...