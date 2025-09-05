Anzeige
Mehr »
Freitag, 05.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
SuperBuzz x Prymatica: Ein Vertriebsdeal, der KI-Hype in B2B-Umsätze verwandeln könnte
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
05.09.2025 11:57 Uhr
217 Leser
Artikel bewerten:
(0)

TABELLE/EU-BIP 2Q nach Ländern (3. Veröffentlichung)

DJ TABELLE/EU-BIP 2Q nach Ländern (3. Veröffentlichung) 

=== 
.         Veränderung    Veränderung 
.        gg Vorquartal    gg Vorjahr 
.            +/- in Prozent 
.          Q2   Q1    Q2   Q1 
Eurozone-20    +0,1  +0,6   +1,5  +1,6 
EU-27       +0,2  +0,5   +1,6  +1,7 
 
Belgien      +0,2  +0,4   +1,0  +1,1 
Bulgarien     +0,9  +0,7   +3,4  +3,3 
Dänemark     +1,3  -1,3   +1,9  +2,5 
Deutschland    -0,3  +0,3   +0,2  +0,2 
Estland      +0,6  +0,2   +0,5  -0,3 
Finnland*     -0,4   0,0    0,0  +1,0 
Frankreich    +0,3  +0,1   +0,8  +0,6 
Griechenland   +0,6  +0,1   +1,7  +2,2 
Irland      +0,2  +7,5   +18,0  +18,3 
Italien      -0,1  +0,3   +0,4  +0,7 
Kroatien     +1,2  +0,4   +3,2  +3,2 
Lettland     +0,4  +0,1   +0,6  +0,1 
Litauen      +0,3  +0,6   +3,1  +3,2 
Luxemburg     +0,6  +0,7   -0,2  -1,9 
Malta       +0,6  +0,2   +2,3  +4,8 
Niederlande*   +0,1  +0,3   +1,5  +2,2 
Österreich    +0,3  +0,2   +0,3  -0,3 
Polen       +0,8  +0,7   +3,0  +3,7 
Portugal     +0,6  -0,4   +1,9  +1,7 
Rumänien     +1,2  +0,1   +2,1  +0,7 
Schweden*     +0,5  -0,2   +1,4  +0,6 
Slowakei     +0,2  +0,1   +0,7  +0,8 
Slowenien     +0,7  -0,7   +0,8  -0,6 
Spanien      +0,7  +0,6   +2,8  +2,8 
Tschechien    +0,5  +0,7   +2,6  +2,4 
Ungarn      +0,4  -0,1   +0,2  -0,4 
Zypern      +0,5  +1,3   +3,3  +3,1 
 
Island      -0,7  +2,9   -0,7  +2,1 
Norwegen     +0,8  +0,1   -1,3  -0,6 
Schweiz      +0,1  +0,4   +1,3  +1,8 
USA        +0,8  -0,1   +2,1  +2,0 
===

* prozentuale Veränderung gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres berechnet anhand kalenderbereinigter Daten

- Wachstumsraten basieren im Allgemeinen auf saison- als auch kalenderbereinigten Zahlen, da für die BIP-Schnellschätzungen normalerweise keine unbereinigten Daten übermittelt werden

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/voi

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2025 05:22 ET (09:22 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.