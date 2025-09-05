DJ TABELLE/EU-BIP 2Q nach Ländern (3. Veröffentlichung)
=== . Veränderung Veränderung . gg Vorquartal gg Vorjahr . +/- in Prozent . Q2 Q1 Q2 Q1 Eurozone-20 +0,1 +0,6 +1,5 +1,6 EU-27 +0,2 +0,5 +1,6 +1,7 Belgien +0,2 +0,4 +1,0 +1,1 Bulgarien +0,9 +0,7 +3,4 +3,3 Dänemark +1,3 -1,3 +1,9 +2,5 Deutschland -0,3 +0,3 +0,2 +0,2 Estland +0,6 +0,2 +0,5 -0,3 Finnland* -0,4 0,0 0,0 +1,0 Frankreich +0,3 +0,1 +0,8 +0,6 Griechenland +0,6 +0,1 +1,7 +2,2 Irland +0,2 +7,5 +18,0 +18,3 Italien -0,1 +0,3 +0,4 +0,7 Kroatien +1,2 +0,4 +3,2 +3,2 Lettland +0,4 +0,1 +0,6 +0,1 Litauen +0,3 +0,6 +3,1 +3,2 Luxemburg +0,6 +0,7 -0,2 -1,9 Malta +0,6 +0,2 +2,3 +4,8 Niederlande* +0,1 +0,3 +1,5 +2,2 Österreich +0,3 +0,2 +0,3 -0,3 Polen +0,8 +0,7 +3,0 +3,7 Portugal +0,6 -0,4 +1,9 +1,7 Rumänien +1,2 +0,1 +2,1 +0,7 Schweden* +0,5 -0,2 +1,4 +0,6 Slowakei +0,2 +0,1 +0,7 +0,8 Slowenien +0,7 -0,7 +0,8 -0,6 Spanien +0,7 +0,6 +2,8 +2,8 Tschechien +0,5 +0,7 +2,6 +2,4 Ungarn +0,4 -0,1 +0,2 -0,4 Zypern +0,5 +1,3 +3,3 +3,1 Island -0,7 +2,9 -0,7 +2,1 Norwegen +0,8 +0,1 -1,3 -0,6 Schweiz +0,1 +0,4 +1,3 +1,8 USA +0,8 -0,1 +2,1 +2,0 ===
* prozentuale Veränderung gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres berechnet anhand kalenderbereinigter Daten
- Wachstumsraten basieren im Allgemeinen auf saison- als auch kalenderbereinigten Zahlen, da für die BIP-Schnellschätzungen normalerweise keine unbereinigten Daten übermittelt werden
