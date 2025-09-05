Die Lululemon-Aktie schockiert Anleger am Freitagmorgen mit einem Kurseinbruch um -17% im frühen europäischen Handel. Die Kursentwicklung des amerikanischen Sportbekleidungsherstellers ist seit geraumer Zeit schon eine Katastrophe. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund -60% an Wert verloren. Fällt nach Nike der nächste Sport-Star vom Himmel? Eine schockierende Prognose Bevor ich mich an die Beantwortung dieser Frage mache, zuerst ein Blick auf den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de