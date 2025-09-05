München (ots) -Vom 9. bis 14. September 2025 verwandelt die Initiative Zukunft Nahverkehr (ZNV) gemeinsam mit der Deutschen Bahn und weiteren Partnern den Königsplatz in München in eine urbane Erlebniswelt. Als offizieller Partner der IAA zeigt die ZNV unter dem Motto "Mobilität geht nur gemeinsam", wie Bus und Bahn, Sharing-Angebote und neue Mobilitätskonzepte zusammenspielen. In der Erlebniswelt ÖPNV erleben Besucher:innen Lösungen von autonomen Shuttles bis zu Designideen für die Öffis von morgen.- Ö - Mobility Hub: "Mix it. Move it. Love it." Morgens zur Arbeit mit der U-Bahn, mittags schnell mit dem E-Scooter zum Termin und abends im Carsharing nach Hause - so flexibel bewegen sich viele Menschen heute schon durch die Stadt. Der Mobility Hub im "Ö" zeigt, wie Mikromobilität, E-Autos, Fahrräder und On-Demand-Shuttles zusammenfinden - intelligent verknüpft mit Bussen und Bahnen zu einem flexiblen Nahverkehrssystem. Autonome Verkehre erweitern diese Vielfalt und zeigen, wie Mobilität mit dem ÖPNV der Zukunft noch einfacher nutzbar wird. So können Besucher:innen selbst erleben, wie der Wechsel zwischen Verkehrsmitteln funktioniert.- P - Play & Participate: Die Stadt der Zukunft zum Selberbauen. Die Stadt der Zukunft fühlt sich leichter an: weniger Lärm, mehr Luft zum Atmen, mehr Raum fürs Miteinander. Im "P" erfahren wir, wie mehr ÖPNV Umwelt und Verkehr entlastet und die Lebensqualität steigert. Wer will, baut im Future Mobility Simulator seine eigene autofreie Stadt und entdeckt am Fahrrad-Exponat, wie aus grauen Straßen lebendige Quartiere entstehen.- N - New Comfort: ÖPNV als Third Place. Arbeiten wie im Café, entspannen wie im Wohnzimmer, Menschen treffen wie im Park - unterwegs sein bedeutet heute mehr, als nur von A nach B zu gelangen. "N" ist als Ort gestaltet, der den urbanen Raum neu denkt: als Plattform für mehr Lebensqualität, Begegnung und nachhaltige Mobilität. Unternehmen und Initiativen präsentieren hier flexible Mobilitätskonzepte, die zeigen, wie Mobilität die Stadt lebenswerter machen kann.- V - Vibes & Voices: Ticket to Anywhere live Serien im Zug, Podcasts im Bus, News in der Tram - Nahverkehr ist längst auch Kulturraum. Im "V" wird genau das erlebbar: eine offene Bühne für Talks, Filme und Podcasts, die selbst zum Treffpunkt für Austausch und Begegnung wird. Ein Höhepunkt ist die Live-Aufzeichnung des Podcasts Ticket to Anywhere mit Schauspieler Maximilian Mundt am 12. September um 16:15 Uhr.Neben der ÖPNV-Welt lädt ein 1:1-Mockup der neuen Münchner S-Bahn zum Probesitzen ein. Mit flexiblen Sitzlandschaften, tageszeitabhängigem Licht und neuen Aufenthaltskonzepten macht es erlebbar, wie modernes Design den Nahverkehr attraktiver gestaltet. Ergänzend zeigt das Railway Lab innovative Ideen für Innenräume, die Reisen inspirierender und komfortabler machen.Das vollständige Programm finden Interessierte unter: ZUKUNFT NAHVERKEHR x IAA I ÖPNV WELTMit der ÖPNV-Welt auf der IAA Mobility 2025 zeigt die Initiative ZUKUNFT NAHVERKEHR wie öffentlicher Nahverkehr weit über den Alltag hinaus Bedeutung gewinnt: als Kulturraum, Innovationsmotor und Ort für die Stadtgesellschaft von morgen.Pressekontakt:Chiara Giordano, DB Regio AG, Marktstrategie & Branchenkommunikation chiara.giordano@deutschebahn.comMobil +49 15237587615Leila Mahmood, DB Regio AG, Marktstrategie & Branchenkommunikation leila.mahmood@deutschebahn.comMobil: +4915233305616Original-Content von: Zukunft Nahverkehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180340/6111738