Baden-Baden (ots) -Exklusives Konzert einen Tag vor Start des Festivals am 17. September / Tickets gibt es nur bei SWR3 zu gewinnenEr zählt zu den bekanntesten Musikern Deutschlands, hatte Hits wie "Gewinner", "Cello" oder "Flugmodus" - und kommt für ein exklusives Konzert nach Baden-Baden: Clueso. Am 17. September, einen Tag vor dem offiziellen Start des SWR3 New Pop Festival, wird der Erfurter ein intimes Konzert im Casino in Baden-Baden spielen. Tickets für dieses Event gibt es nicht zu kaufen, sondern können ausschließlich bei SWR3 gewonnen werden - on air und über den WhatsApp-Kanal von SWR3.Clueso in intimer Atmosphäre erlebenClueso ist einer der bekanntesten und vielseitigsten Musiker Deutschlands, seit mehr als zwei Jahrzehnten prägt er die deutsche Musiklandschaft. In seinen Songs verbindet er häufig Elemente aus Pop, Indie und Soul. Mit seinen tiefgründigen Texten und einfühlsamen Melodien, die er im Casino in intimer Atmosphäre präsentieren wird, spricht Clueso Generationen von Musikliebhabern an. Im SWR3 Interview verrät er, worauf sich die Gewinnerinnen und Gewinner freuen können: "Es wird sehr privat. [...] Ich mag es, wenn Leute mal eine Geschichte erzählen zu einem Song. Ich werde ein paar Geschichten auspacken. Und auch versuchen, einige Songs dahin zu bringen, wie sie angefangen haben: nur Gitarre, vielleicht Trompete. Es wird sehr akustisch."Radio einschalten, Tickets gewinnenVon Montag, 8. September, bis Freitag, 12. September, haben SWR3 Hörerinnen und Hörer die Chance, exklusive Tickets für das Konzert zu gewinnen - sowohl on air als auch über den WhatsApp-Kanal von SWR3. Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, überträgt SWR3 das Konzert im Radio und im Video-Livestream. Weitere Infos dazu unter https://www.swr3.de/new-pop-festival/konzert-clueso-casino-session-100.html