London (www.anleihencheck.de) - Die Renditen für US-Staatsanleihen sind in der vergangenen Woche weiter gesunken, nach anhaltend schwachen Arbeitsmarktdaten, so Mark Dowding, Fixed Income CIO von RBC BlueBay Asset Management.Heute würden die Arbeitsmarktzahlen ohne Landwirtschaft veröffentlicht. Sei hier eine Überraschung zu erwarten? Falls nicht, werde die FED die Zinsen diesen Monat wohl um 25 Basispunkte senken und im vierten Quartal einen ähnlichen Schritt gehen - so die allgemeine Erwartung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de