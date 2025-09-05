Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bei dem geldpolitischen Symposium in Jackson Hole hat FED-Chef Powell eine Leitzinssenkung beim Zinsentscheid im September in Aussicht gestellt, so die Analysten der DekaBank in ihrer aktuellen Ausgabe von "Volkswirtschaft Prognosen".Hintergrund hierfür sei der schwache Arbeitsmarktbericht für Juli. Die Gründe des zuletzt nur noch geringen Beschäftigungsaufbaus seien weiterhin unklar. Sie könnten in einer verunsicherungsbedingt schwächeren Nachfrage der Unternehmen oder in einem zuwanderungsbedingt schwächeren Arbeitsangebot liegen. In Kombination mit den eher bremsenden Leitzinsen wäre zur besseren Steuerung der Risiken eine Leitzinssenkung angebracht. Auf verhältnismäßig wenig Marktecho sei die Entscheidung von Präsident Trump gestoßen, das FOMC-Mitglied Cook fristlos zu entlassen. Die Gerichte würden darüber entscheiden, ob diese Maßnahme gerechtfertigt gewesen sei. (Ausgabe September 2025) (05.09.2025/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
