Der Kia EV5 kann in Deutschland ab Montag, den 8. September, bestellt werden und rollt ab Mitte November zu den Händlern. Die Preise starten für den EV5 Air bei 45.990 Euro und reichen bis 52.990 Euro für eine limitierte "GT-Line Launch Edition". Im kommenden Jahr werden noch günstigere Varianten folgen. Denn zum Bestellstart ist der EV5 "zunächst als Fronttriebler mit 81,4 kWh-Akku und bis zu 530 Kilometer Reichweite verfügbar", wie Kia mitteilt.
