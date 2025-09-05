© Foto: Dall-EIm Vorfeld der erwarteten US-Arbeitsmarktdaten notiert der Kryptomarkt zum Wochenschluss Seitwärts. XRP, ETH und SOL warten auf neue Impulse. XRP notiert aktuell bei 2,83 US-Dollar, was einem Rückgang von 0,47 Prozent auf Tagessicht und 1,02 Prozent im Wochenvergleich entspricht. Der Token testet derzeit die Unterstützung bei 2,80 US-Dollar, während der Relative Strength Index (RSI) bei 43 Punkten liegt, was auf nachlassende Dynamik hinweist. Solana wird bei 204,87 US-Dollar gehandelt und notiert damit 1,4 Prozent tiefer im Tagesverlauf sowie 0,9 Prozent auf Wochensicht. Trotz der Korrektur bleibt die charttechnische Struktur stabil. Mit einem RSI von 55 Punkten signalisiert die …Den vollständigen Artikel lesen ...
