DJ MARKT USA/Aktienanleger vor Jobdaten verhalten optimistisch

Weiter nachgebende Rentenrenditen könnten die Wall Street erneut nach oben hieven. Der Aktienterminmarkt deutet einen festeren Handelsbeginn am Kassamarkt an. Allerdings sind Anleger wegen der Hoffnungen auf Zinssenkungen aktuell sehr auf den Arbeitsmarkt fokussiert und mit dem offiziellen Arbeitsmarktbericht für August steht das entscheidende Ereignis noch vor der Startglocke an. Die jüngsten Anzeichen eines sich abkühlenden Jobmarktes hatten die Zinssenkungsfantasien befeuert und die US-Börsen daher angetrieben - den marktbreiten S&P-500 am Vortag auf Schlusskursbasis sogar auf Allzeithoch. Der Markt preist eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im September mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent ein - sie gilt damit als absolut sicher.

Sollten die Arbeitsmarktdaten unerwartet positiv ausfallen und somit eine andere Botschaft als baldige Zinssenkungen übermitteln, könnte die Überzeugung am Markt ins Rutschen geraten und die Börse belasten. "Während der Unterschied zwischen einem 'guten' und einem 'schlechten' Arbeitsmarktbericht nur ein paar tausend Jobs ausmachen mag, würde es deutlich stärker als erwartet ausfallenden Arbeitsmarktdaten bedürfen, um die vorherrschende Marktsicht in Frage zu stellen, dass die Federal Reserve auf dem Weg ist, die Zinssätze bei ihrer Sitzung im September zu senken", erläutert Marktstratege Julien Lafargue von Barclays Private Bank. Auch herrscht keine Einigkeit darüber, wie viele Zinsreduzierungen bis zum Jahresende anstehen dürften. Auch in dieser Frage könnten die Daten für etwas mehr Aufschluss sorgen.

Unter den Einzelwerten ziehen Broadcom vorbörslich um 9,6 Prozent an. Der Halbleiterhersteller hat seinen Umsatz im dritten Geschäftsquartal dank Angebote im Bereich KI deutlich gesteigert. Zudem meldete der Konzern einen Auftrag im KI-Segment über 10 Milliarden US-Dollar von einem nicht genannten Neukunden, der die Aussichten für die KI-Umsatz im Geschäftsjahr 2025/26 deutlich verbessern dürfte.

September 05, 2025

