Frankfurt a. M. (ots) -Jeder Zweite in Deutschland leidet unter Kopfschmerzen, über acht Millionen sogar unter Migräne.[1] Trotzdem werden Kopfschmerzen häufig unterschätzt - als nervig, aber harmlos. Zum Weltkopfschmerztag 2025 machen Fachleute darauf aufmerksam, dass Kopfschmerzen mehr sind als bloße Unannehmlichkeiten: Sie sind ein ernstzunehmendes Warnsignal des Körpers - und verdienen eine angemessene Reaktion.Der Schmerz spricht - wir sollten zuhörenMachen sich Pochen, Ziehen oder Stechen im Schädel bemerkbar, hat das einen Grund. Manchmal ist der offensichtlich - wie bei einem Sturz oder einem grippalen Infekt. Spannungskopfschmerzen oder Migräne können hingegen entstehen, wenn äußere oder innere Belastungen wie Stress, Schlafmangel, Reizüberflutung oder körperliche Verspannungen auf ein sensibles Nervensystem treffen. Der Schmerz ist hier Ausdruck eines Regulationsproblems, eine Art Frühwarnsystem des Gehirns, dass etwas nicht stimmt. Wer dieses Warnsignal ignoriert, riskiert, dass sich ein Schmerzgedächtnis ausbildet. Dann reagiert der Körper immer empfindlicher auf Reize, bis er irgendwann auch ohne Auslöser Schmerzen entwickelt. Wer hingegen lernt, auf erste Signale zu achten, kann früh gegensteuern. Das verändert oft schon das Schmerzerleben selbst.Raus aus der Reizfalle: Jeder kann Einfluss nehmenKopfschmerzprävention beginnt im Alltag. Schon einfache Maßnahmen können das individuelle Risiko senken. Laut dem Kopfschmerz- und Migräne-Report 2025 setzen viele Betroffene auch genau hier an: mit ausreichend Schlaf (53 %) und Flüssigkeitszufuhr (57 %), festen Mahlzeiten (49 %) und Bewegung an der frischen Luft (49 %).[2] Diese Strategien gehören nicht nur zu den meistgenannten - sie werden auch als besonders hilfreich empfunden. Auffällig ist, dass nahezu alle abgefragten Präventionsmaßnahmen aus Sicht der Betroffenen Wirkung zeigen.2 Das macht deutlich, dass es sich lohnt, überhaupt aktiv zu werden. Zusätzlich kann Selbstbeobachtung, etwa anhand eines Kopfschmerztagebuchs, sehr hilfreich sein - besonders, wenn es auch festhält, was an kopfschmerzfreien Tagen anders und besser läuft. Sorgen oft zu hohe Ansprüche für Stress und damit Kopfschmerzen? Fehlen Erholungspausen im Alltag, um "den Kopf frei zu bekommen"? Oder ist die Belastung zu hoch, weil man es allen recht machen und nie "Nein" sagen will? Und wann gelingt es, den Druck doch zu reduzieren, sich Erholung zu gönnen und auch mal Aufgaben abzulehnen? Wer die eigenen Muster erkennt, kann gezielt dagegen angehen - mit Verhaltensänderungen aber auch mit psychologischen Ansätzen und Sport.Achtsamkeit und Bewegung: bewährte Strategien mit bewiesener WirkungAchtsamkeitsbasierte Verfahren, kognitive Verhaltenstherapie, Biofeedback sowie Entspannungsmethoden gelten heute als wirksam, um Migräne und Spannungskopfschmerz vorzubeugen.[3],[4],[5] Auch Ausdauertraining, etwa Radfahren, Schwimmen oder Laufen, kann die Schmerzhäufigkeit, -dauer und -intensität reduzieren.[2],[4] Bei Spannungskopfschmerzen zeigt moderates Krafttraining ebenfalls positive Effekte.[4] Es gibt also verschiedene Möglichkeiten gegen Kopfschmerzen aktiv zu werden. Doch auch das beste Verfahren hilft nur, wenn es regelmäßig angewendet wird. Seine Integration in den Alltag ist der Schlüssel zu weniger Kopfschmerzen. Drei Einheiten pro Woche können dafür ein guter Richtwert sein.Nicht aushalten, sondern (be)handeln - und das verträglichWenn der Schmerz bereits da ist, hilft weder Durchhalten noch Abwarten. Was dann zählt, ist eine schnelle, wirksame Behandlung - etwa mit coffeinhaltigen Schmerzmitteln wie Thomapyrin®. Eine aktuelle Studienauswertung[6] mit über 3.000 Personen zeigt: Coffeinhaltige Schmerzmittel lindern Beschwerden schneller[7],[8] - und haben dabei ähnlich wenige Nebenwirkungen wie die entsprechenden Einzelsubstanzen ohne Coffeinzusatz (Monopräparate). Selbst Nebenwirkungen wie leichte Magen-Darm-Symptome, die meist als erstes wahrgenommen werden, traten mit Coffein nicht häufiger auf. Entsprechend positiv fiel auch die Bewertung durch die Studienteilnehmer selbst aus: Sie empfanden die Coffein-Kombinationen als ebenso gut verträglich wie die Monopräparate.[5]Coffein - das Plus ohne MinusDie bessere Schmerzlinderung lässt sich damit erklären, dass Coffein wie ein Verstärker und Beschleuniger auf Schmerzmittel wirkt.[9] Und weil die Wirkstoffe besser zusammenarbeiten, reichen oft kleinere Mengen, was der Verträglichkeit zugutekommt. Das ist besonders für die Selbstbehandlung zu Hause ideal. "Gerade in der Selbstmedikation, wo Patienten schnelle Linderung und gute Verträglichkeit erwarten, können coffeinhaltige Schmerzmittel ein wertvolles Instrument sein - weil sie eine raschere Wirkung ermöglichen, bei identischer Verträglichkeit," so Prof. Hans-Christoph Diener, Neurologe aus Essen und Mitautor der aktuellen Studienauswertung.Je nach Kopfschmerzart und bevorzugtem Wirkstoff bietet Thomapyrin unterschiedliche Coffein-Kombinationen: Thomapyrin® CLASSIC mit Acetylsalicylsäure (ASS) und Paracetamol eignet sich besonders bei leichten bis mäßig starken Kopfschmerzen, Thomapyrin® INTENSIV mit ASS und erhöhter Paracetamol-Dosis bei intensiveren Kopfschmerzen und Migräne und Thomapyrin®TENSION DUO mit Ibuprofen bei stärkeren Kopfschmerzen, z. B. in Verbindung mit Verspannungen. 